Daftar Lengkap Bonus yang Bisa Diraih Erling Haaland Bersama Manchester City

JawaPos.com – Jika semua berjalan sesuai rencana, Erling Haaland dapat meraup setiap bonus dalam kontraknya di Manchester City di akhir musim. Dia dapat meraup bonus senilai 1 juta poundsterling (Rp 18,5 miliar) jika dia mengangkat Liga Champions.

Penyerang Norwegia berusia 22 tahun itu telah menikmati musim debut impian di bawah asuhan Pep Guardiola, di mana Haaland mencetak rekor 35 gol Liga Premier, serta 12 gol lainnya di kompetisi elit Eropa.

Baca Juga: Haaland Pecahkan Rekor Gol Terbanyak di Liga Inggris dalam Satu Musim

Dia juga berada di jalur yang tepat untuk memecahkan atau menyamai sejumlah rekor lainnya, termasuk hat-trick terbanyak di musim Liga Premier dan gol terbanyak yang dicetak dalam musim di Liga Champions.

Dan, jika dia membantu Man City meraih treble musim ini, Haaland dapat memperoleh total bonus 5 juta poundsterling (Rp 92,5 miliar).

Pertama-tama, menurut pemberitaan The Sun, Haaland akan mendapatkan masing-masing 1 juta poundsterling untuk trofi Liga Premier dan Liga Champions.

Mantan striker Borussia Dortmund itu juga akan mendapatkan 350.000 poundsterling (Rp 6,4 miliar) lagi jika Man City mengalahkan rival sekota Manchester United di final Piala FA di Wembley bulan depan.

Baca Juga: Dua Gol Ilkay Gundogan Bikin Man City Tetap di Puncak Klasemen Liga Inggris

Jika dia menyelesaikan pencetak gol terbanyak di papan atas Inggris – sesuatu yang sangat mungkin dia capai setelah mencetak 35 gol – pemain Norwegia itu akan mengumpulkan 350.000 poundsterling lagi.

Selain itu, Haaland dapat mengharapkan lebih banyak bonus jika dia meraih penghargaan individu seperti PFA Player of the Year dan Football Writers’ Player of the Year.

Dia juga akan menerima hadiah uang tunai untuk tampil di PFA Team of the Year.

Haaland, yang dikatakan menghasilkan 375.000 poundsterling (Rp 6,9 miliar) per minggu di Etihad, juga merupakan salah satu favorit untuk memenangkan Ballon d'Or berikutnya – sebuah penghargaan yang bisa memberinya bonus 1 juta poundsterling lagi.

Dilaporkan bulan lalu bahwa Man City berharap pemain bintang mereka akan menandatangani kontrak baru kurang dari setahun setelah bergabung dengan klub dalam kesepakatan senilai 51,5 juta poundsterling.

Baca Juga: Pep Guardiola Kalahkan Pelatih Legendaris ini saat Membawa Man City Mencetak 1.000 Gol