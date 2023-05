Gunners Jadi Favorit Para Gamers

JawaPos.com - Di dunia game, skuad asuhan Mikel Arteta musim ini masuk kategori favorit.

Dalam jajak pendapat pengguna FIFA 23 untuk menyusun best XI alias team of the season di game FIFA 23, ada empat pemain The Gunners –julukan Arsenal– yang bercokol. Rival Arsenal berebut juara, Manchester City, bahkan hanya tiga pemain.

Empat pemain Arsenal tersebut adalah kiper Aaron Ramsdale, bek William Saliba, bek Oleksandr Zinchenko, dan kapten Martin Odegaard. Tiga penggawa City terdiri atas bek Ruben Dias, playmaker Kevin De Bruyne, dan striker Erling Haaland.

Selain tujuh pemain dari Arsenal dan The Citizens, julukan City, empat slot pemain yang tersisa dibagi pemain Manchester United (dua pemain), Liverpool FC (satu pemain), dan Newcastle United (satu pemain). Secara implisit, starting XI FIFA 23 adalah lima besar Premier League saat ini.

Nah, beberapa fans Arsenal merasa kecewa dengan keterwakilan empat pemain saja. Sebagaimana yang dilansir Daily Mail, nama pemain seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli layak masuk. ”Sayangnya, dua nama itu kalah jumlah dukungan,” tulis Daily Mail.

Mereka kalah suara dari bintang Liverpool FC Mohamed Salah dan wide attacker Manchester United Marcus Rashford. Analisis Daily Mail, rupanya Salah masih menjadi Premier League sweet heart.

Meski Liverpool di luar empat besar, toh penggemar game FIFA 23masih melihatnya sebagai pemain yang bagus. Hingga kemarin, Salah membuat 18 gol di Premier League.

Jangan lupakan juga performa sensasional penyerang Brentford FC Ivan Toney. Meski produktivitasnya di atas Salah (20 gol), Toney sama sekali tak dilirik penggemar FIFA 23.