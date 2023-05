Shearer dan Cole Tidak Bisa Tenang Gara-Gara Haaland

JawaPos.com – Hal yang dinantikan dari bomber Manchester City Erling Haaland saat-saat ini adalah rekor gol. Seiring sudah mencapai 34 gol musim ini, Haaland seperti menunggu waktu untuk menyalip capaian para legenda. Yang paling dekat adalah rekor gol terbanyak dalam semusim di Premier League.

Dengan 34 gol, The Terminator –julukan Haaland– sudah bersanding dengan rekor milik Alan Shearer dan Andy Cole. Itu pun Shearer-Cole menorehkannya ketika Premier League memainkan 42 matchweek (sebelum menjadi 38 matchweek).

Artinya, Haaland hanya butuh sebiji gol untuk mengungguli capaian Shearer-Cole dengan City masih menyisakan enam matchweek.

Rekor Shearer-Cole pun dalam ancaman ketika City melawan West Ham United di Stadion Etihad dini hari nanti (siaran langsung SCTV/Vidio pukul 02.00 WIB).

”Datang ke liga dan tim baru pasti menyulitkan. Tetapi, yang telah dilakukannya adalah bukti kematangan mental striker dengan usia 22 tahun,” puji bek kanan City Kyle Walker untuk Haaland kepada Manchester Evening News.

Jika ditotal di berbagai ajang, Haaland sudah mencapai 50 gol musim ini dan dia menciptakannya hanya dalam 44 laga. Jika dirata-rata, mantan striker Borussia Dortmund dan RB Salzburg itu menorehkan 1,13 gol per laga.

Bila mempertahankan statistik tersebut, Haaland seharusnya minimal masih bisa mencetak 10 gol tambahan di sisa musim ini. Sebab, City pun masih punya setidaknya 9 laga. Selain 6 di Premier League, juga 2 di semifinal Liga Champions dan final Piala FA. Bahkan menjadi 10 laga jika akhirnya lolos ke final Liga Champions.

Hanya, padatnya jadwal City dalam sebulan ke depan memungkinkan Haaland tidak turun di semua laga. Tactician City Pep Guardiola sudah memberi sinyal bahwa The Citizens –sebutan City– ingin memenangkan semua gelar (Premier League, Piala FA, dan Liga Champions). Artinya, sangat penting mengatur rotasi pemain.

”Saya sangat yakin dia (Haaland) akan mencetak beberapa gol lagi di sisa Premier League musim ini. Itu bagus baginya asalkan (ego untuk mencetak gol, Red) tidak mengganggu kepentingan tim,” beber Pep kepada The Sporting News.

Di sisi lain, memiliki mesin gol seperti Haaland ditengarai menjadi salah satu faktor yang membuat City menyalip Liverpool FC sebagai tim Premier League dengan pengikut terbanyak kedua di Instagram dengan 42,2 juta. Unggul sekitar 100 ribu pengikut dari LFC. Untuk posisi teratas, masih disandang rival sekota City, Manchester United, dengan 61,6 juta pengikut.

”Pertumbuhan pengikut di Instagram City cukup pesat. Mei tahun lalu masih di angka 31,9 juta. Artinya, ada penambahan lebih dari 10 juta pengikut dalam 12 bulan atau rata-rata 833 ribu per bulan,” tulis Statista.

Hal serupa terjadi di Facebook. City memiliki 42,1 juta like atau menyalip LFC dengan 40,2 juta like. United di posisi teratas dengan 76,2 juta like.

Rekor Yang Menanti

Gol semusim Premier League 34 GOL