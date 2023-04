Mikel Arteta Ungkap Mentalitas Menjadi Peran Besar untuk Juara Liga Inggris

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan mentalitas menjadi peran besar untuk timnya dapat menjadi juara Liga Inggris atau Premier League, dikutip dari ANTARA.



Arsenal akan berhadapan dengan juara bertahan Manchester City dalam pertandingan Liga Inggris di stadion Etihad, Rabu (26/4) waktu setempat atau Kamis (27/4) dini hari WIB.

Baca Juga: Pawargo Gelar Halalbihalal Dimeriahkan Reog Ponorogo



“Mentalitas memainkan peran besar. Jelas, kepercayaan itu ada. Ketika saya melihat bagaimana tim berlatih, bagaimana mereka bereaksi membalikkan keadaan melawan Southampton, suasana di ruang ganti, cara mereka saling menjaga di setiap momen," kata Mikel Arteta melalui laman resmi klub, Selasa.



Baca Juga: Masuk Jalur One Way, Pemudik Wajib Paham Posisi Bahu Jalan Hingga Rest Area



The Gunners wajib menang di Etihad untuk menjauhkan diri dari kejaran Manchester City dalam perburuan gelar juara musim ini. Tim asuhan Arteta unggul lima poin atas Manchester City di puncak klasemen, namun The Citizens mempunyai dua pertandingan yang lebih sedikit dibandingkan Arsenal.



"Kami akan menunjukkan mentalitas itu lagi besok, tapi kami akan memberikannya pada momen yang tepat, penampilan yang baik dan itu akan begitu sempurna karena itu adalah tuntutan level," kata Arteta.

Baca Juga: Ini Rahasia Raja Dandgut Rhoma Irama Tetap Sehat di Usia 76 Tahun



Selama berhadapan melawan Pep Guardiola sebagai pelatih di Manchester City, Arteta terakhir kali memperoleh kemenangan, 2-0 pada ajang Piala FA pada musim 2019/2020.



Arteta yang dulunya menjadi asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City, tak dapat mengungguli Guardiola dalam lima pertandingan terakhir. Arsenal selalu kalah dalam lima pertemuan terakhir saat berhadapan dengan Manchester City.