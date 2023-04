Romelu Lukaku Belum Buntu

JawaPos.com — Inter Milan berhasil mengakhiri nirmenang dalam lima giornata terakhir dengan meyakinkan. Tadi malam (23/4) tim asuhan allenatore Simone Inzaghi itu mengalahkan Empoli FC tiga gol tanpa balas di Stadio Carlo Castellani.

Attacante Inter Romelu Lukaku jadi bintang dengan berkontribusi pada keseluruhan gol tim. Lukaku mencetak brace pada menit ke-48 dan 76. Striker timnas Belgia itu juga membuat umpan gol kepada Lautaro Martinez (88).

Bagi Lukaku, kontribusi dua gol plus satu umpan gol tadi malam jadi yang pertama musim ini sejak dipinjam dari Chelsea.

Sekaligus debut baginya mencetak lebih dari satu gol bagi Inter sejak mengalahkan SS Lazio pada giornata ke-22 dua musim lalu.

Kepercayaan diri Lukaku tadi malam juga sedang tinggi. Itu menyusul dicabutnya hukuman kartu merah yang diterimanya pada first leg semifinal Coppa Italia kontra Juventus (5/4). Kala itu dia mendapat kartu kuning kedua lantaran diduga memprovokasi Juventini setelah mencetak gol via tendangan penalti pada injury time.

Setelah diinvestigasi, selebrasi seperti menyuruh orang diam yang dilakukan Lukaku juga ditujukan agar serangan rasial dari ribuan tifosi Juve terhenti. Dengan batalnya hukuman kartu merah, Lukaku bisa bermain pada second leg Kamis (27/4) mendatang.

”Dicabutnya skors ini bukti bahwa ada keinginan kuat untuk melawan serangan rasial (di sepak bola, Red). Inter telah memberiku segalanya dan ini saat yang tepat untuk membalasnya,” ujar Lukaku seperti dilansir BBC.

Big Rom, julukan Lukaku, memiliki performa positif di sisa musim ini. Sebab, dari 9 gol yang dicetaknya musim ini, 7 di antaranya terjadi sejak pergantian tahun. Seolah membayar empat bulan yang terbuang percuma lantaran cedera hamstring pada paro pertama.

Lebih jauh, menanjaknya penampilan Lukaku itu bisa jadi pengubah nasibnya musim depan. Ya, pekan lalu seperti dilansir Sempre Inter, Nerazzurri, julukan Inter, dipastikan tidak akan memperpanjang masa peminjaman Lukaku atau membelinya lagi untuk musim depan.

Tetapi, seperti dilansir FCInterNews, pintu tidak sepenuhnya tertutup bagi striker 29 tahun itu.

Hal pertama yang harus dilakukannya untuk tetap di Inter adalah memangkas gajinya. Musim panas lalu, Inter membayar sekitar EUR 20 juta (Rp 330 miliar) untuk membawa kembali Lukaku. Separo dari nominal tersebut merupakan gaji jumlah kotor Lukaku.

Jika Lukaku bersedia memangkas gajinya plus Inter tidak perlu mengeluarkan biaya peminjaman kepada The Blues, julukan Chelsea, situasi bisa berubah. Apalagi, mantan striker Manchester United itu kini sedang on fire sekaligus dalam kondisi bugar.

Proses Lukaku meyakinkan Inter untuk berubah pikiran diyakini berlanjut hingga akhir musim. Sebab, keberadaannya di Inter musim depan juga bergantung kelolosan ke Liga Champions. Saat ini, dengan 54 poin dari 31 giornata, Inter masih berada di luar empat besar. Lukaku dituntut terus moncer dalam tujuh giornata ke depan untuk memperbesar kans Inter finis empat besar.

Selain itu, ada satu cara lagi yang bisa digunakan Lukaku untuk memastikan posisinya di Inter musim depan. Yakni, membawa Inter juara Liga Champions. Kebetulan, Inter sudah berada di semifinal dan akan menghadapi rival sekota, AC Milan (first leg pada 11 Mei dan second leg pada 17 Mei).

Apalagi jika Nerazzurri melewatkan Liga Champions musim depan.

Kurangnya pendapatan dari kompetisi klub top Eropa tidak dapat disangkal akan berdampak besar pada rencana keuangan mereka.

”Aku bahagia untuk Lukaku (atas performanya dan keadilan dari serangan rasial, Red). Secara tim, kami juga menampilkan sesuatu yang bagus mengingat kami harus main tiga hari sekali,” ujar Inzaghi kepada La Gazzetta dello Sport.