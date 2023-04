Chelsea Dipermalukan Pemuda Berusia 19 Tahun saat Dikalahkan Brighton

JawaPos.com – Chelsea makin kacau walau kini ditangani Frank Lampard sebagai pelatih kepala. Terbukti, The Blues kembali menuai kekalahan 1-2 dari tamunya, Brighton and Hove Albion di Stamford Bridge, Sabtu (15/4/2023).

Kekalahan itu membuat Chelsea belum menuai kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Premier musim ini. Rinciannya tiga kekalahan dan dua hasil imbang. Kekalahan ini membuat Chelsea makin tertahan di peringkat 11 dengan torehan 39 poin.

Namun, paling meyakitkan kekalahan Chelsea dari Brighton kali ini akibat pemuda berusia 19 tahun, Julio Enciso. Pemuda asal Paraguay itu mencetak gol kemenangan yang luar biasa melawan Chelsea setelah masuk dari bangku cadangan.

Conor Gallagher sempat membuat Chelsea unggul di babak pertama, meski Danny Welbeck berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum.

Enciso, yang masuk dari bangku cadangan di babak pertama menggantikan Joel Veltman, mengejutkan fans Chelsea di Stamford Bridge dengan teriakannya untuk Brighton pada menit ke-69.

Solly March memanfaatkan kesalahan Reece James dan menemukan rekan setim Brighton, Enciso, yang tidak ditandai dengan banyak ruang di sekelilingnya.

Enciso kemudian melakukan beberapa sentuhan sebelum melepaskan tendangan keras melewati Kepa Arrizabalaga dan masuk ke pojok atas gawang Chelsea.

“Brighton telah menemukan pengganti Evan Ferguson mereka. Julio Enciso sungguh luar biasa,” ujar fans Brighton, dikutip Sportbible. “Itu adalah tujuan yang layak untuk memenangkan pertandingan. Julio Enciso, terus merendah nak.”

"Saya selalu tahu Julio Enciso memilikinya (kemampuan hebat)," tegas fans The Seagulls lainnya. "Gol Julio Enciso bisa menjadi Goal of the Season."

"Permainan Brighton begitu menyenangkan untuk ditonton, apalagi melihat gol yang dicetak oleh Julio Enciso dengan serangan yang menakjubkan," tutup fans Brighton.

Chelsea kini menderita tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi sejak legenda The Blues Frank Lampard kembali ke Stamford Bridge sebagai manajer sementara.