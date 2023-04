Juventus vs Sporting CP: Momok Klub Lisbon

JawaPos.com – Dua kekalahan melawan SL Benfica menjadi alasan Juventus terdepak dari Liga Champions dan turun ke Liga Europa musim ini. Kini, di perempat final Liga Europa, Juve ditantang klub asal Lisbon lainnya, Sporting CP.

Tantangan bagi Bianconeri –sebutan Juve– untuk tidak mengulang kesalahan dalam first leg kontra Sporting di Allianz Stadium, Turin, dini hari nanti (siaran langsung mOji/Champions TV 2/Vidio pukul 02.00 WIB).

Status sebagai tuan rumah tidak menjadi garansi keunggulan bagi Juve. Sebab, Juan Cuadrado dkk dua kali kalah dan dua kali menang dari lima laga kandang di Eropa musim ini.

Apalagi, Sporting sedang on fire seiring tanpa kekalahan dalam sebelas laga terakhir di semua ajang. Termasuk menyingkirkan Arsenal via adu penalti 5-3 pada second leg 16 besar Liga Europa di Stadion Emirates (18/3).

”Sporting bisa dibilang tim yang mengejutkan dengan pelatih muda (Ruben Amorim, Red) ketika memenangi Primeira Liga setelah 19 tahun (dua musim lalu, Red),'' papar allenatore Juve Massimiliano Allegri kepada Tuttosport.

Tidak ada pilihan lain, kami harus memanfaatkan kesempatan kami di laga kandang untuk modal pada second leg mendatang (21/4, Red).”