All-out sejak Hari Pertama Pramusim Premier League

JawaPos.com – Bursa transfer bukan satu-satunya yang jadi sorotan di musim panas kali ini. Ya, pramusim juga jadi agenda krusial menjelang musim baru. Apalagi bagi personel liga elite yang dituntut segera nyetel sejak awal musim.

Bahkan, bagi tim big six Premier League, pramusim mereka kali ini sangat penting. Sebab, berdasar musim lalu, hegemoni enam tim terganggu dengan meroketnya Newcastle United dan Brighton & Hove Albion.

Mereka menggantikan Tottenham Hotspur dan Chelsea.

Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Asia kembali jadi langganan menggelar mayoritas agenda pramusim. Tetapi, tidak semua big six tampil di AS. Hanya Manchester United, Arsenal, dan Chelsea. Selain itu, ada Real Madrid, FC Barcelona, AC Milan, Juventus, dan Borussia Dortmund.

’’Para pemain muda dan pemain pelapis bisa mendapat lebih banyak menit bermain di pramusim. Selain itu, juga jadi saat tepat bagi beberapa pemain baru untuk unjuk gigi,’’ tulis Daily Mail kemarin (24/6).

United bakal jadi tim yang paling padat agenda. Sebab, hingga kemarin Bruno Fernandes dkk dijadwalkan tampil di setidaknya tujuh laga pramusim. Bahkan, mereka bakal jadi tim big six tercepat yang melakoni pramusim. Yakni, meladeni Leeds United dalam laga yang digelar di Ulevaal Stadium, Oslo.

Untuk jumlah laga pramusim, klub sekota United, Manchester City, tak akan serakus United. Tim juara Liga Champions, Premier League, dan Piala FA itu hanya dijadwalkan bermain dalam tiga laga. Semua digelar di Jepang.

City akan membuka musim 2023–2024 lewat Community Shield. City akan bersua runner-up Piala FA Arsenal di Wembley Stadium, London, pada 6 Agustus mendatang. Laga ini sekaligus jadi kampanye City sapu bersih semua gelar setelah musim lalu memenangi treble winners.

’’Pramusim sangat penting. Kami akan all-out sejak hari pertama (laga pertama, Red),’’ ujar tactician City Pep Guardiola kepada Manchester Evening News.

El Clasico juga jadi primadona untuk pramusim dan lagi-lagi digelar di AS. Untuk tahun ini, AT&T Stadium, Arlington, bakal jadi venue-nya Kamis (29/6) mendatang. Tahun lalu, Allegiant Stadium di Paradise yang jadi host.

Sebelumnya, pada 2017 Hard Rock Stadium, Miami, jadi tuan rumah. Apesnya, Real selalu kalah oleh Barca tiap kali El Clasico digelar di AS.

Bagi Los Merengues, julukan Real, pramusim kali ini juga memorable. Sebab, bakal jadi musim terakhir dengan entrenador Carlo Ancelotti. Carletto –sapaan Carlo Ancelotti– akan menjadi pelatih timnas Brasil per tahun depan.

Selain El Clasico, Real dan Barca bakal melawan tim top seperti United dan Arsenal. AC Milan dan Juventus juga bakal menjalani pramusim berat. Dari tiga agenda Milan dan Juve itu, mereka bakal melawan Real, Barca, dan kemudian dua tim itu saling berhadapan.