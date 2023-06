Gundogan-Tonali dan Tantangan Duo Jenderal Lapangan Tengah  

JawaPos.com – Ilkay Gundogan menjadi motor serangan dalam capaian treble winners Manchester City musim lalu (2022–2023). Sandro Tonali juga salah satu komponen vital permainan AC Milan ketika merengkuh scudetto Serie A musim 2021–2022.

Musim depan (2023–2024), Gundo –sapaan akrab Gundogan– dan Tonali bakal menjalani tantangan liga yang baru. Gundogan akhirnya melabuhkan masa depannya dengan bergabung juara La Liga FC Barcelona, sedangkan Tonali digaet klub Premier League yang disokong Kerajaan Arab Saudi, Newcastle United.

”Perekrutan Liga Champions.” Begitu Mundo Deportivo menyebut kesuksesan Barca mendapatkan Gundogan. Kehilangan mantan kapten Sergio Busquets (ke Inter Miami), tetapi klub asal Catalan itu mendapatkan pengganti kapten klub pemenang Liga Champions. Gratis pula.

Laporan ESPN menyebutkan, Gundogan sudah terbang ke Catalan untuk meneken kontrak berdurasi tiga musim ke depan. Gelandang 32 tahun itu menjadi rekrutan ketiga setelah bek yang juga berusia 32 tahun, Inigo Martinez.

Eks bek Athletic Bilbao itu pun direkrut secara gratis. Lalu, ada striker 18 tahun Brasil Vitor Roque dari Athletico Paranaense. Barca disebut membayar EUR 35 juta (Rp 575 miliar) untuk Roque.

”Kami menginginkan para pemain kelas dunia datang ke klub kami,” kata Presiden Barca Joan Laporta terkait perekrutan Gundogan seperti dikutip Barca Blaugranes. ”Semakin banyak pemain kelas dunia yang bergabung dengan kami, semakin bagus bagi Barca,” sahut Pedri, gelandang muda Barca, kepada Marca.

Di sisi lain, perekrutan Tonali oleh Newcastle menjadi rekor pemain termahal Italia. The Magpies –sebutan Newcastle– menebus gelandang 23 tahun itu EUR 70 juta (Rp 1,15 triliun).

Belum termasuk add ons seperti bonus EUR 5 juta (Rp 82,17 miliar). Tonali mengungguli perekrutan gelandang Jorginho oleh Chelsea dari SSC Napoli pada 2018 senilai EUR 57 juta (Rp 937 miliar).

Saat ini Tonali masih memperkuat Italia U-21 dalam ajang Euro 2023 yang digelar di Rumania. Karena itu, perwakilan The Magpies pun terbang ke Rumania untuk melakukan finalisasi dengan pemain berjuluk The Next Andrea Pirlo (tapi gaya bermainnya lebih mirip Daniele De Rossi) tersebut.

”Tes medis juga dilakukan di sana (Rumania, Red),” kata La Gazzetta dello Sport.

Tonali diikat kontrak selama lima tahun dengan gaji per musim EUR 8 juta (Rp 131,4 miliar) plus bonus EUR 2 juta (Rp 32,8 miliar). Di AC Milan, bayaran per musim Tonali EUR 3 juta (Rp 49,2 miliar).

Tonali yang membela AC Milan sejak 2020–2021 merupakan pemain terbanyak tampil musim lalu (48 laga) selain wide attacker Rafael Leao. Tonali juga unggul dalam statistik menit bermain terbanyak (3.983), peluang terbanyak (90), dan tekling sukses (56).

Aspek yang membuat pandit ESPN Craig Burley mengklaim Tonali sudah layak ditahbiskan sebagai perekrutan terbaik Newcastle pada musim panas ini.