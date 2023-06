Here We Go, Ilkay Gundogan Dikabarkan Setuju Gabung Barcelona

JawaPos.com-Pemain Manchester City Ilkay Gundogan dilaporkan telah setuju bergabung bersama raksasa Spanyol FC Barcelona.

Baca Juga: Siapkan Konsep Baru, Aisi Bakal Gelar Pameran Imos dengan Konsep Berbeda

Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Gundogan menyetujui kontrak dengan El Barca berdurasi dua tahun sampai 2025 dengan opsi tambahan satu tahun.

’’Ilkay Gundogan ke Barcelona, here we go! Persetujuan akhir tiba di pihak klub untuk mendaftarkannya sebagai pemain baru, lampu hijau dari pemain. Kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu,” tulis Romano melalui akun Twitternya. Gundogan telah menyetujui kontrak dua tahun yang berlaku hingga Juni 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya,” lanjutnya.

Romano menambahkan, tes medis untuk pesepak bola yang memenangkan treble winners bersama City musim lalu itu telah disetujui.

Pria 30 tahun itu juga mengabarkan Gundogan diberi klausul rilis 500 juta euro (Rp 8,2 triliun) dalam kontraknya. ’’Tes medis telah disetujui untuk Ilkay Gundogan melalui kontak langsung dengan staf Barca. Kontrak hingga Juni 2025 dengan opsi hingga Juni 2026 juga akan mencakup klausul rilis senilai €500 juta,” tulisnya.

Kabar kesepakatan ini mengakhiri karir manis pemain tim nasional Jerman itu setelah membela The Citizens selama tujuh musim. Transfermarkt mencatat, setelah didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim 2016/2017 dengan biaya 27 juta euro (Rp 443 miliar), Gundogan tampil 304 pertandingan di seluruh kompetisi dengan 60 gol dan 40 assists.

Tujuh musim berseragam tim yang bermarkas di Stadion Etihad itu, pesepak bola 32 tahun tersebut memenangkan 14 piala yang diantaranya adalah dua Community Shield (2018, 2019), empat Piala Liga (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), dua Piala FA (2018/2019, 2022/2023), lima Liga Inggris (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), dan satu Liga Champions (2022/2023). Musim paling cemerlang baru saja dilalui pemain berdarah Turki itu saat musim lalu mempimpin rekan-rekannya meraih treble winners.

Baca Juga: Lepas Keberangkatan CJH Kloter 80, Wali Kota Surabaya Titip Doa

Kedatangan Gundogan ke juara Liga Spanyol 2022/2023 itu akan menggantikan Sergio Busquet yang memutuskan hengkang. Sementara itu, di kubu Manchester Biru dikabarkan sudah mendapatkan gelandang pengganti pesepak bola kelahiran 24 Oktober 1990 itu yaitu Mateo Kovacic dari Chelsea FC. (*)