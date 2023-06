Hat-Trick Saka: Sejarah dengan Kaki Cedera

buka

JawaPos.com – Bukayo Saka hanya butuh 28 caps dalam waktu kurang dari tiga tahun untuk membuat hat-trick pertama bersama timnas Inggris.

Saka menorehkannya saat The Three Lions –sebutan Inggris– menggilas Makedonia Utara 7-0 dalam matchday keempat grup C kualifikasi Euro 2024 di Old Trafford, Manchester, kemarin (20/6).

Hat-trick winger Arsenal berusia 21 tahun itu tercipta pada menit ke-38, 47, dan 51. Artinya, hanya dalam rentang waktu 13 menit!

Dalam sejarah The Three Lions, hat-trick Saka merupakan kali ke-90. Yakni, sejak winger Howard Vaughton menorehkan lima gol ke gawang Irlandia dalam laga uji coba pada 18 Februari 1882.

Di antara pemain aktif saat ini, Saka merupakan yang ketiga mencatatnya setelah Harry Kane dan Raheem Sterling.

’’Dia luar biasa, dengan bakatnya yang luar biasa pula. Aku pikir dia bisa menjadi lebih baik,’’ puji gelandang serang Inggris asal Manchester City Phil Foden seperti dikutip Metro.

Foden dan Saka sama-sama debut bersama The Three Lions pada 2020. Tapi, Foden yang dua tahun lebih tua dari Saka baru menorehkan 3 gol (Saka 11 gol) dari 25 caps.

Akan tetapi, di balik sukses Saka mencatat hat-trick, ternyata ada pengorbanan yang dilakukan pemain terbaik timnas Inggris 2021–2022 tersebut. Saka, seperti diungkapkan tactician Inggris Gareth Southgate, sedang cedera kaki. Ada masalah pada otot achilles.

’’Dia (Saka) merasakannya beberapa pekan terakhir, otot achilles-nya sedikit sakit. Aku senang dengan upayanya malam ini (kemarin, Red),’’ tutur Southgate kepada 90Min.

Meski pemain yang cedera punya hak untuk tidak bergabung dalam kamp latihan timnas, Saka memilih tidak mengambil opsi tersebut. ’’Dia pemain yang luar biasa pada saat diajak bekerja sama,’’ imbuh Southgate.