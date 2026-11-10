Review Vespa GTS 250 80th Anniversary: Tarikan Enteng, Suspensi Nyaman untuk Touring

JawaPos.com - Vespa GTS 250 80th Anniversary menawarkan pengalaman touring yang nyaman. Tarikan mesin terasa enteng saat menyalip, sementara suspensinya mampu meredam guncangan ketika melintasi jalanan tidak rata.

Pengujian dilakukan dengan mengendarai skuter edisi khusus tersebut dari Bukit Cimanggu City, Bogor, menuju Sate Maranggi Sari Asih di Cipanas, Kabupaten Cianjur, kemudian berlanjut ke Alun-alun Jonggol, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan perkiraan rute jalan raya, perjalanan dari Bukit Cimanggu City, Bogor, menuju Sate Maranggi Sari Asih, Cipanas, mencapai sekitar 75 kilometer (km). Sementara jarak Cipanas menuju Alun-alun Jonggol diperkirakan sekitar 55 km. Dengan demikian, total perjalanan mencapai kurang lebih 260 km pulang-pergi.

Tarikan Mesin Enteng untuk Menyalip Vespa GTS 250 HPE mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 249 cc, empat katup, dan berpendingin cairan. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 16,5 kW atau sekitar 22,4 hp pada 7.750 rpm, dengan torsi puncak 22,1 Nm pada 6.000 rpm.

Karakter tenaga terasa cukup responsif saat digunakan untuk menyalip kendaraan di jalan raya. Akselerasinya terasa enteng sehingga pengendara dapat menambah kecepatan tanpa perlu mengoperasikan kopling maupun perpindahan gigi secara manual.

Transmisi CVT otomatis membuat penyaluran tenaga terasa praktis. Karakter tersebut mendukung perjalanan di jalur perkotaan maupun rute antarkota yang memiliki kombinasi jalan lurus, tanjakan, dan tikungan.

Meski demikian, manuver menyalip tetap perlu memperhitungkan jarak pandang, kondisi lalu lintas, dan ruang yang tersedia.

Suspensi Nyaman Saat Melintasi Jalan Tidak Rata Kenyamanan menjadi salah satu hal yang terasa selama perjalanan. Suspensi Vespa GTS 250 mampu meredam guncangan ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata.

Suspensi depan menggunakan sistem lengan tunggal dengan pegas helikal dan peredam kejut hidrolik. Sementara bagian belakang mengandalkan dua peredam kejut hidrolik dengan empat tingkat pengaturan preload.

Kombinasi tersebut membantu menjaga kenyamanan pengendara ketika menghadapi sambungan aspal, permukaan jalan bergelombang, maupun perubahan kontur jalan.

Untuk perjalanan jarak menengah, karakter suspensinya mendukung posisi berkendara yang santai. Namun, kenyamanan tetap dipengaruhi kondisi ban, tekanan angin, setelan suspensi, serta kecepatan saat melewati jalan rusak.

Windshield Tinggi Mengurangi Terpaan Angin Windshield tinggi menjadi salah satu aksesori yang berguna untuk perjalanan jarak jauh. Komponen ini membantu mengarahkan aliran angin agar tidak langsung menghantam tubuh bagian atas pengendara.

Saat melaju di jalan raya, perlindungan dari terpaan angin membantu mengurangi rasa lelah, terutama ketika berkendara dalam durasi panjang.

Sebagai referensi, windshield tinggi orisinal Piaggio untuk keluarga Vespa GT/GTS yang tercantum di katalog aksesori memiliki dimensi sekitar 690 mm lebar dan 730 mm tinggi.

Boks Belakang Membuat Touring Lebih Praktis Boks belakang menambah kepraktisan Vespa GTS 250 ketika digunakan untuk perjalanan antarkota. Pengendara dapat membawa barang pribadi tanpa harus memenuhi ruang kaki atau menyimpan seluruh perlengkapan di bawah jok.

Boks resmi Vespa GTS 80th dirancang dengan warna Verde 80th yang senada dengan edisi khususnya. Menurut informasi aksesori resmi Vespa, boks tersebut dapat menampung dua helm jet atau satu helm flip-up. Sandaran punggung tersedia sebagai aksesori terpisah.

Kapasitas tersebut tetap memberi gambaran bahwa boks belakang dapat membantu membawa perlengkapan touring, seperti jas hujan, sarung tangan cadangan, dan barang pribadi. Pengendara tetap perlu memperhatikan batas beban yang direkomendasikan serta memastikan barang tersimpan dengan aman.

Desain Klasik dengan Sentuhan Edisi Khusus Vespa GTS 80th Anniversary hadir untuk memperingati delapan dekade perjalanan Vespa sejak 1946. Di Indonesia, model ini ditawarkan dengan warna Verde Pastello yang terinspirasi dari warna Vespa generasi awal.

Sejumlah detail khusus terlihat pada emblem peringatan 80 tahun, desain pelek, serta perpaduan aksen satin dan finishing bodi. Identitas tersebut membuatnya berbeda dari GTS reguler.

Berdasarkan situs resmi Vespa Indonesia, GTS 80th Anniversary dipasarkan dengan harga Rp102,8 juta on the road (OTR) Jakarta. Sementara itu, spesifikasi mesin 249 cc merujuk pada Vespa GTS 250 HPE yang dipasarkan di Indonesia.

Spesifikasi Vespa GTS 250.

Kesimpulan Perjalanan Bogor–Cipanas–Jonggol memperlihatkan karakter Vespa GTS 250 sebagai skuter yang mendukung perjalanan jarak menengah. Tarikan mesin yang terasa enteng saat menyalip, suspensi yang nyaman di jalan tidak rata, windshield tinggi, serta boks belakang menjadi kombinasi yang menunjang kebutuhan touring.