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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Selasa, 10 November 2026 | 21.04 WIB

Review Vespa GTS 250 80th Anniversary: Tarikan Enteng, Suspensi Nyaman untuk Touring

Vespa GTS 250 80th Anniversary saat dikendarai di kawasan Puncak, Bogor. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

Vespa GTS 250 80th Anniversary saat dikendarai di kawasan Puncak, Bogor. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Vespa GTS 250 80th Anniversary menawarkan pengalaman touring yang nyaman. Tarikan mesin terasa enteng saat menyalip, sementara suspensinya mampu meredam guncangan ketika melintasi jalanan tidak rata.

Pengujian dilakukan dengan mengendarai skuter edisi khusus tersebut dari Bukit Cimanggu City, Bogor, menuju Sate Maranggi Sari Asih di Cipanas, Kabupaten Cianjur, kemudian berlanjut ke Alun-alun Jonggol, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan perkiraan rute jalan raya, perjalanan dari Bukit Cimanggu City, Bogor, menuju Sate Maranggi Sari Asih, Cipanas, mencapai sekitar 75 kilometer (km). Sementara jarak Cipanas menuju Alun-alun Jonggol diperkirakan sekitar 55 km. Dengan demikian, total perjalanan mencapai kurang lebih 260 km pulang-pergi.

Tarikan Mesin Enteng untuk Menyalip

Vespa GTS 250 HPE mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 249 cc, empat katup, dan berpendingin cairan. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 16,5 kW atau sekitar 22,4 hp pada 7.750 rpm, dengan torsi puncak 22,1 Nm pada 6.000 rpm.

Karakter tenaga terasa cukup responsif saat digunakan untuk menyalip kendaraan di jalan raya. Akselerasinya terasa enteng sehingga pengendara dapat menambah kecepatan tanpa perlu mengoperasikan kopling maupun perpindahan gigi secara manual.

Transmisi CVT otomatis membuat penyaluran tenaga terasa praktis. Karakter tersebut mendukung perjalanan di jalur perkotaan maupun rute antarkota yang memiliki kombinasi jalan lurus, tanjakan, dan tikungan.

Meski demikian, manuver menyalip tetap perlu memperhitungkan jarak pandang, kondisi lalu lintas, dan ruang yang tersedia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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