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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.52 WIB

Touring 500 Km dengan Harley-Davidson Heritage Classic 2026: Jok Senyaman Sofa, Mesin Tak Overheat

Harley-Davidson Heritage Classic saat dikendarai melewati perkebunan teh di kawasan Ciwidey. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perjalanan touring ratusan kilometer bisa menjadi ujian bagi kenyamanan sekaligus ketahanan sebuah motor.

Hal itu dirasakan saat menjajal Harley-Davidson Heritage Classic 2026 dari Jakarta menuju Ciwidey dan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu kembali ke Jakarta. 

Dengan estimasi jarak pulang-pergi sekitar 500 kilometer, perjalanan ini melewati beragam kondisi jalan. Kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, dan beberapa titik lain, seperti di Cimahi, sempat menghambat perjalanan.

Namun, mesin motor gede (moge) buatan Amerika Serikat tersebut tetap bekerja normal. Tidak terjadi overheat meski motor beberapa kali harus berjalan perlahan dan berhenti di tengah kepadatan lalu lintas.

Touring itu sendiri dilakukan pada akhir pekan, 17 dan 18 Oktober, sehingga, mau tak mau harus harus menjumpai kemacetan di sejumlah titik.

Di luar performa mesin, kenyamanan menjadi salah satu hal paling terasa. Joknya empuk, lebar, dan memberikan sensasi seperti duduk di sofa.

Kemudian, sepasang sidebag di sisi kiri dan kanan membuat barang bawaan touring lebih ringkas karena kebutuhan perjalanan bisa disimpan tanpa harus menumpuk banyak tas tambahan.

Karakter tersebut membuat Heritage Classic 2026 menarik bagi pengendara yang ingin menikmati perjalanan jauh dengan santai, tanpa mengorbankan kepraktisan.

 

Jok Nyaman seperti Duduk di Sofa

Heritage Classic 2026 menawarkan posisi berkendara yang relatif santai. Joknya terasa empuk dan lebar, sehingga mendukung kenyamanan ketika pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam di atas motor.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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