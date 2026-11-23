JawaPos.com — Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan dan meningkatnya kebutuhan investor properti untuk menjaga arus kas serta mengoptimalkan aset, platform penyewaan dan pengelolaan properti residensial Travelio meluncurkan program yang memberikan kepastian pendapatan, meringankan beban operasional, serta meningkatkan potensi penghasilan pemilik apartemen.

Lewat inisiatif ini, Travelio ingin memberikan solusi atas sejumlah tantangan yang dihadapi pemilik apartemen, mulai dari unit yang sulit tersewa, ketidakpastian pendapatan bulanan, hingga kebutuhan investasi tambahan untuk meningkatkan daya saing properti.

Diantaranya, Garansi Minimum Pendapatan yang memberikan jaminan batas minimum pendapatan penyewaan selama periode satu tahun sesuai nilai yang disepakati bersama pemilik.

Apabila realisasi pendapatan sewa selama periode tersebut tidak mencapai nilai minimum yang dijaminkan, Travelio akan menanggung selisih kekurangannya sesuai ketentuan program. Sebaliknya, apabila pendapatan penyewaan melampaui nilai minimum yang dijaminkan, pemilik tetap berhak menikmati hasil penyewaan yang lebih tinggi.

Dengan skema ini, pemilik mendapatkan kepastian terhadap risiko pendapatan sewa yang rendah, tanpa harus mengorbankan potensi pendapatan sewa maksimal ketika performa unit meningkat.

Program lainnnya berupa sewa 3 tahun dibayar di muka yang memungkinkan pemilik menerima pembayaran sewa untuk periode tiga tahun sekaligus di awal masa kerja sama.

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Melalui program ini, Travelio menyewa unit secara langsung dari pemilik berdasarkan nilai sewa yang disepakati, sehingga pemilik tidak perlu menunggu penerimaan pembayaran sewa secara bulanan. Travelio melakukan penyediaan furniture dan elektronik untuk unit pemilik dan aset tersebut akan menjadi kepemilikan pemilik unit ketika masa 3 tahun sewa berakhir.

Selain memberikan likuiditas lebih cepat, selama periode penyewaan tersebut pemilik juga dibebaskan dari biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan perawatan unit yang menjadi tanggungan Travelio sesuai ketentuan perjanjian.

Program ini memberikan alternatif bagi pemilik apartemen yang membutuhkan dana dalam jumlah lebih besar untuk keperluan investasi, pengembangan usaha, maupun kebutuhan finansial lainnya, tanpa harus menjual aset properti yang dimiliki.

Terakhir berupa penyediaan furniture dan elektronik untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap apartemen siap huni. Berdasarkan pengamatan Travelio terhadap permintaan penyewaan, apartemen Fully Furnished memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan unit kosong/ Unfurnished.

Melalui program ini, Travelio akan menyediakan kelengkapan standarisasi yang dibutuhkan agar unit dapat dipasarkan sebagai apartemen siap huni, tanpa mengharuskan pemilik melakukan investasi awal untuk furnished tersebut.

Menariknya, furniture & elektronik yang disediakan akan menjadi milik pemilik unit setelah masa kontrak kerja sama berakhir, sesuai ketentuan program.

Peluncuran ketiga program ini merupakan bagian dari komitmen Travelio untuk menghadirkan solusi pengelolaan properti yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan pemilik.

“Kami memahami bahwa dalam kondisi ekonomi yang menantang, pemilik properti membutuhkan lebih dari sekadar bantuan mencarikan penyewa. Tujuan kami dalam meluncurkan program tersebut adalah membantu investor menjadikan properti sebagai aset produktif. Bukan sekedar aset yang dimiliki, tapi aset yang menghasilkan ” ujar Felicia Gautama, VP of Business Development Travelio.