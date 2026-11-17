JawaPos.com — Sebagian orang membangun kekayaan untuk mencapai kebebasan finansial. Namun, bagi mereka yang telah berhasil mengakumulasi aset dalam jumlah besar, tantangan berikutnya justru lebih kompleks: bagaimana menjaga nilai kekayaan, mendiversifikasi kepemilikan lintas negara, dan memastikan aset yang dibangun hari ini tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Perspektif inilah yang ingin dibawa Iwan Sunito, Founder dan CEO One Global Capital, melalui rangkaian One Global Capital Asia and US Roadshow 2026, yang menjangkau Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

Baginya, penguasaan penuh atas aset tersebut bukan semata-mata sebuah transaksi bisnis. Langkah itu membuka kembali kesempatan untuk mewujudkan visi pengembangan yang telah tumbuh selama lebih dari dua dekade.

“Five Dock adalah anugerah bagi keluarga kami dan One Global Capital. Proyek ini mengingatkan saya bahwa keadaan dapat berubah secara luar biasa ketika kita tidak berhenti percaya, terus bekerja, dan memiliki keberanian untuk bertahan,” ungkap Iwan.

Perjalanan tersebut kini memasuki fase pengembangan yang lebih ambisius. Dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan setelah pengambilalihan saham, Five Dock mencapai tonggak penting dengan memasuki jalur State Significant Development melalui Housing Delivery Authority Pemerintah New South Wales.

Berdasarkan proyeksi perusahaan, peningkatan kapasitas pengembangan tersebut berpotensi membawa proyek yang sebelumnya diperkirakan bernilai AU$1 miliar menjadi sekitar AU$1,9 miliar dalam proyeksi pendapatan pengembangan.

Melalui roadshow ini, One Global Capital ingin mempertemukan fundamental pasar tersebut dengan kesempatan konkret untuk menjajaki kemitraan strategis dalam pengembangan One Five Dock.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berbagi panggung dengan sosok sekaliber Sandiaga Uno. Saya datang dengan pengalaman yang ingin saya bagikan, tetapi juga dengan keterbukaan untuk belajar. Saya percaya, setiap pertemuan dengan pemimpin dan pengusaha yang memiliki perjalanan luar biasa selalu menghadirkan perspektif baru. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari beliau, dan saya sangat menghargai kesempatan ini,” ujar Iwan.

Bagi Iwan, ekspansi investasi ke luar negeri bukan semata-mata tentang memindahkan sebagian kekayaan ke negara lain. Lebih dari itu, diversifikasi global merupakan bagian dari strategi membangun portofolio yang lebih seimbang, memperluas akses terhadap peluang pertumbuhan, dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar.