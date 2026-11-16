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Penulis: Dimas Choirul
Senin, 16 November 2026 | 16.47 WIB

Hunian Modern Dituntut Hadirkan Lingkungan yang Mendukung Kualitas Hidup

Pembukaan hunian modern di kawasan Cimanggis, Depok,Jawa Barat/(Istimewa). - Image

Pembukaan hunian modern di kawasan Cimanggis, Depok,Jawa Barat/(Istimewa).

JawaPos.com - Pengembangan hunian modern kini tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga perlu didukung lingkungan yang mampu menunjang kualitas hidup penghuninya.

Menjawab kebutuhan ini, Agung Podomoro Land terus memperkuat pengembangan kawasan hunian terpadu Podomoro Golf View (PGV) melalui kehadiran The Willow Premium Clubhouse. 

Kehadiran fasilitas ini sekaligus menjadi bagian dari upaya PGV dalam menghadirkan pengalaman tinggal yang mengintegrasikan kenyamanan hunian dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat modern.

Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk, Bacelius Ruru, mengatakan bahwa pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian yang memberikan nilai tambah bagi penghuninya. 

"Bagi kami, pengembangan kawasan hunian bukan hanya tentang menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang dapat menunjang kualitas hidup penghuninya," ujar Bacelius di Cimanggis, Depok, dikutip Jumat (13/11).

The Willow Premium Clubhouse menghadirkan beragam fasilitas yang dirancang untuk menunjang aktivitas rekreasi, kebugaran, dan interaksi sosial. Untuk kebutuhan rekreasi dan relaksasi, tersedia Infinity Lagoon Pool, children's swimming pool, jacuzzi, barbecue area, serta linear garden yang menghadirkan suasana nyaman dengan nuansa resort.

Seluruh fasilitas The Willow Premium Clubhouse merupakan free lifetime membership bagi penghuni Podomoro Golf View dengan mengikuti ketentuan dan jam operasional yang berlaku.

Kelengkapan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang lebih aktif dan dinamis.

Kehadiran The Willow Premium Clubhouse menjadi bagian dari pengembangan PGV secara menyeluruh. Dengan luas kawasan sekitar 60 hektare, PGV terus dikembangkan sebagai kawasan hunian terpadu yang mengintegrasikan berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Selain hunian dan apartemen, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendidikan, Masjid At-Thohir, serta area komersial yang terus berkembang. Kehadiran berbagai tenant tersebut memperkaya pilihan kebutuhan kuliner dan gaya hidup sekaligus mendukung terbentuknya lingkungan kawasan yang semakin aktif.

Bacelius mengatakan, pengembangan PGV akan terus diarahkan untuk menghadirkan ekosistem hunian yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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jaga kualitas hidupThe Willow Premium Clubhousehunian modern

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