Kredit Program Perumahan Salurkan Rp 30 Triliun, UMKM Ikut Kebagian

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Kredit Program Perumahan (KPP) dan ekosistemnya telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 30 triliun.

Ia mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung ekosistem usaha sektor perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Maruarar mengatakan, dari total pembiayaan tersebut, sekitar Rp 10 triliun dialokasikan untuk mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.

“Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 triliun. Totalnya Rp 10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11).

Maruarar mengatakan, selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.

Adapun, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah.

“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” ujarnya.

Lanjutnya, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan.

Dari sisi penyalur, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun. Maruarar mengapresiasi kontribusi perbankan dalam memperluas jangkauan program tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Sementara itu, berdasarkan persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 triliun. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat Rp 4,6 triliun.

Maruarar mengatakan, pembiayaan perumahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, akses modal dengan persyaratan dan suku bunga terjangkau diperlukan agar pelaku usaha kecil dapat mengembangkan kapasitas bisnis tanpa terbebani biaya pinjaman tinggi.

“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti skema pembiayaan untuk pinjaman hingga Rp 100 juta yang dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5 persen per bulan. Skema tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM memperoleh modal usaha.

Maruarar turut mengapresiasi dukungan Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perbankan dalam mendorong pembiayaan yang lebih inklusif.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah, regulator, perbankan, dan pelaku usaha diperlukan untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Melalui KPP, pemerintah berharap aktivitas ekonomi sektor perumahan meningkat, UMKM semakin berkembang, dan akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas.