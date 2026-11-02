Jangan Asal Beli Pompa Air, Konsumen Wajib Paham Pentingnya Kebutuhan Instalasi Rumah

JawaPos.com - Memilih pompa air untuk kebutuhan rumah tangga tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan harga dan spesifikasi produk. Konsumen juga perlu memahami kondisi sumber air, kebutuhan instalasi, hingga kemampuan pompa agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan rumah.

Kesalahan dalam memilih pompa air dapat membuat kinerjanya tidak optimal. Karena itu, pemahaman mengenai kebutuhan instalasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli produk.

Peran teknisi juga dibutuhkan untuk membantu konsumen menentukan jenis pompa air yang sesuai. Mulai dari menyesuaikan daya hisap, memahami kondisi pemasangan pipa, hingga memastikan tekanan air dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Corporate Brand Director Wasser Eka Arli Chandra mengatakan pengalaman konsumen dalam menggunakan pompa air tidak hanya ditentukan oleh apapun yang dibeli. Tetapi juga pemahaman mengenai instalasi dan layanan pendukung.