Memilah Investasi Properti di Tengah Tekanan Perekonomian

JawaPos.com - Tekanan perekonomian dunia mengharuskan para investor pilih-pilih dalam mengelola portfolio investasinya, tak terkecuali investor yang masuk ke sektor properti. Di tengah dinamika pasar properti global, investor tidak hanya mencari aset yang berpotensi mengalami kenaikan nilai (capital gain).

Kemampuan sebuah properti menghasilkan pendapatan berulang (recurring income), mempertahankan penyewa, dan membuka peluang likuiditas juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kualitas investasi.

Bagi investor Indonesia yang mempertimbangkan diversifikasi ke luar negeri, memahami karakteristik aset dan risiko pasar menjadi sama pentingnya dengan melihat potensi apresiasi modal.

One Grand Eastlakes Shopping Centre —pusat belanja milik One Global Capital yang berlokasi di Sydney, Australia— menjadi bukti nyata potensi penciptaan nilai (value creation) melalui investasi properti yang strategis. Diakuisisi pada akhir 2024 senilai AU$19,5 juta, properti komersial ini mengalami kenaikan valuasi menjadi AU$33 juta pada akhir 2025, meningkat AU$13,5 juta atau sekitar 69% dari nilai akuisisi awal.

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Tren positif ini berlanjut pada 2026, ketika penilaian independen CBRE mencatat nilai properti mencapai AU$38 juta, naik AU$5 juta atau sekitar 15% dibandingkan valuasi di akhir 2025. Secara keseluruhan, nilai One Grand Eastlakes Shopping Centre telah meningkat AU$18,5 juta atau sekitar 95% sejak diakuisisi.

Valuasi aset ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan nilai akuisisi awal dalam waktu kurang dari dua tahun. Perkembangan tersebut menempatkan pengelolaan aset, kualitas penyewa, dan strategi investasi jangka menengah, sebagai aspek penting untuk dicermati dalam investasi properti komersial Australia.

Iwan Sunito, Chairman dan Group CEO One Global Capital, mengungkapkan perkembangan One Grand Eastlakes—sebelumnya bernama One Global Gallery—berkaitan erat dengan strategi yang dirancang sejak awal akuisisi.

“Pencapaian ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi perusahaan dan para investor. Perkembangan valuasi ini menjadi salah satu indikator yang perlu dievaluasi bersama kinerja operasional dan kondisi pasar,” ujar Iwan Sunito.

“Kesuksesan One Grand Eastlakes Shopping Centre telah memancing ketertarikan dari calon investor lintas negara. Bagi kami, ini bukan sekadar tentang kenaikan valuasi sebuah aset, tetapi juga tentang membangun kepercayaan melalui strategi akuisisi, pengelolaan aset, dan penciptaan nilai yang terukur,” ujar Iwan.