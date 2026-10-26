Bukan Lagi Soal Luas Tanah, Ini Tren Landed Living di Negara Tetangga

JawaPos.com — Keterbatasan lahan dan tekanan pasokan hunian di kawasan metropolitan Sydney, tak membuat kebutuhan terhadap rumah tapak (landed house) kehilangan daya tariknya. Ruang yang lebih luas, privasi, serta keleluasaan membangun kualitas hidup menjadi karakter hunian yang dicari pembeli maupun investor.

Pertumbuhan populasi, keterbatasan lahan, dan biaya konstruksi membuat rumah tapak di kawasan metropolitan semakin sulit didapat, terutama di lokasi yang memiliki akses baik menuju pusat aktivitas kota.

Tren pasar properti menuntut townhouse tak hanya efisien dalam penggunaan lahan, namun juga mampu menawarkan ruang, privasi, kenyamanan, dan kualitas bangunan layaknya rumah tapak.

CEO Capital Value International Group (CVIG), Chandra Leonardi, melihat perubahan tersebut sebagai bagian dari tren yang lebih besar di pasar properti Sydney. Menurutnya, keterbatasan lahan secara perlahan mengubah cara konsumen memaknai hunian premium dan apa yang mereka anggap sebagai sebuah properti berkualitas.

“Kami melihat ada perubahan yang cukup fundamental dalam cara pasar memandang properti landed. Pembeli tidak hanya mencari berapa luas tanah yang mereka miliki, tetapi apa yang bisa mereka dapatkan dari properti tersebut—berapa besar ruang yang tersedia, seberapa privat lingkungan tempat mereka tinggal, seberapa baik aksesnya, seberapa efisien bangunannya, dan bagaimana kualitas aset tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang,” ujar Chandra.

Perubahan tersebut mendorong munculnya kategori hunian yang berada di antara rumah tapak konvensional dan apartemen. Perspektif tersebut menjadi salah satu dasar pengembangan Highgrove, proyek luxury townhouse yang diperkenalkan oleh CVIG di kawasan Roselands, New South Wales (NSW).

“Ketika lahan semakin terbatas, tantangannya bukan sekadar membangun lebih banyak unit di atas tanah yang ada, tetapi bagaimana menciptakan townhouse yang tetap memberikan kualitas hidup, kelapangan ruang, privasi, dan rasa memiliki seperti sebuah rumah tapak,” ungkap Chandra.

Perubahan standar hunian tidak berhenti pada luas bangunan. Bagi generasi pembeli dan investor properti saat ini, kualitas hunian semakin berkaitan dengan bagaimana sebuah properti bekerja dalam jangka panjang—mulai dari kenyamanan termal, penggunaan energi, pencahayaan alami, hingga potensi efisiensi biaya operasional. Karena itu, aspek keberlanjutan menjadi bagian dari pendekatan desain Highgrove.

Highgrove juga mengintegrasikan sistem pengelolaan air hujan melalui On-Site Detention (OSD) Tank yang ditempatkan di bawah area driveway. Sistem tersebut dirancang untuk membantu mengendalikan limpasan air hujan dari area kompleks dan menjadi bagian dari pendekatan pengelolaan lingkungan di tingkat proyek.