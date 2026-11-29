JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada dua kandidat yang diajukannya sebagai calon wakil presiden (cawapres), yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Prabowo meminta keduanya tidak saling bersaing secara tidak sehat, terlebih sampai menggunakan politik uang demi mendapatkan jabatan orang nomor dua di Indonesia.

"Saya titip sama mereka, kau jangan gontok-gontokan. Saya titip jangan, jangan main uang, saudara-saudara," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara 'Puncak HUT Ke-62 Partai Golkar' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11) malam.

Prabowo mengakui mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan kursi Wakil Presiden (Wapres) merupakan cobaan besar selama dirinya menjadi kepala negara. Menurutnya, konstitusi mengharuskan dirinya mengusulkan dua nama sebagai kandidat cawapres.

"Salah satu cobaan yang besar bagi saya, karena situasi, terpaksa kita harus melihat ada turunnya wakil presiden, dan sekarang saya oleh konstitusi, saya harus, saya mengajukan dua nama calon wakil presiden," ucap Prabowo.

Prabowo bahkan mempertanyakan ketentuan konstitusi yang mengharuskannya mengajukan dua kandidat sekaligus. Menurutnya, proses tersebut akan lebih sederhana apabila dirinya hanya perlu mengusulkan satu nama untuk kemudian diproses oleh MPR.

"Ini saya kira ini akal-akalan enggak tahu dari mana, kok dua? Harusnya satu saja saya ajukan. Benar enggak? Sekali ajukan dua. Ini berat ini, dua-duanya yang saya tahu orang yang baik, orang yang hebat," ujarnya.

Dia menilai, bukan hanya dua nama tersebut yang dipertimbangkan memiliki kapasitas untuk menduduki posisi wakil presiden. Ia mengakui, masih banyak tokoh lain yang juga mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk mendampinginya menjalankan roda pemerintahan.

"Ya, terpaksa saya lihat dua yang terbaik saya sodorkan," urainya.

Prabowo meminta kandidat yang nantinya tidak mendapatkan dukungan MPR agar tidak berkecil hati. Menurutnya, kegagalan dalam sebuah kontestasi merupakan bagian dari perjalanan seseorang untuk belajar dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin.

"Yang tidak terpilih jangan kecewa. Kecewa itu adalah bagian dari pendidikan, ya. Untuk menjadi pemimpin harus banyak kecewa. Saya pun menjadi presiden, banyak sekali kecewa saya," ungkapnya.

Prabowo turut mencontohkan pengalamannya menghadapi berbagai kegagalan dan tekanan. Ia kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang pernah dialaminya sepanjang perjalanan karier politik dan militernya. Dia mengaku pernah diberhentikan dari militer hingga menghadapi berbagai tuduhan serius.

"Dipecat dari tentara, ya kan? Difitnah mau membunuh mertua saya sendiri. Bahkan saya difitnah mau membunuh tiga presiden berturut-turut, ya. Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur. Saya dituduh mau kudeta, dituduh segala macam deh. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk saya bersihkan nama saya," tuturnya.

Prabowo juga menyinggung tuduhan yang pernah dialamatkan kepadanya terkait mantan Presiden Soeharto. Dia menilai perjalanan panjang yang dilaluinya menjadi bukti bahwa berbagai tuduhan dan penilaian negatif tidak harus menjadi penghalang untuk terus berkontribusi bagi negara.

"Saya dituduh mau bunuh Pak Soeharto. Tapi saya jadi presiden, saya yang menjadikan Pak Soeharto Pahlawan Nasional," bebernya.

Selain pengalaman di lingkungan militer dan politik, Prabowo turut menyinggung persoalan yang pernah dihadapinya dengan sejumlah oknum jenderal kepolisian. Dia menegaskan, tindakan individu tidak semestinya menjadi gambaran keseluruhan institusi Polri.