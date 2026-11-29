JawaPos.com - Komisi III DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Malang, Jawa Timur, pada Senin (30/11) besok. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengawal penanganan kasus kematian Silva Nur Intania Putri, 17, siswi SMAN 7 Kota Malang yang diduga menjadi korban perundungan hingga kekerasan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan almarhumah Silva dan keluarganya memperoleh keadilan. DPR juga ingin memastikan para pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Misi utama kunker tersebut adalah memastikan agar almh Silva dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan dan para pelaku mendapat hukuman terberat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (29/11).

Dia menegaskan, prinsip keadilan harus diterapkan sejak awal proses hukum, mulai dari penyidikan yang dilakukan kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Ia mengingatkan, setiap tahapan harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan perundang-undangan.

Habiburokhman juga mengimbau agar tidak ada perlakuan khusus atau keistimewaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, seluruh proses hukum harus mengedepankan kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang siapa pun.

"Keadilan bagi Almarhumah dan keluarganya harus tampak nyata sejak saat proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga persidangan di Pengadilan. Jangan ada sedikitpun perlakuan istimewa terhadap para pelaku," tegasnya.

Untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai harapan, Komisi III DPR akan meminta mitra kerjanya, yakni Polri, Kejaksaan, dan pengadilan, menugaskan aparat yang memiliki kredibilitas dalam menangani kasus tersebut.