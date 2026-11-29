JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengecam tindakan perundungan terhadap anak yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Ia menilai perilaku tersebut sebagai tindakan pengecut yang tidak mencerminkan kepribadian yang baik.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nasional (HGN) 2026 tingkat nasional di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu (28/11).

"Bullying itu merupakan suatu tindakan yang pengecut. Ini bukan merupakan wujud dari kepribadian," kata Sugiono.

Menurut Sugiono, kasus perundungan yang terjadi di Malang harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam memperkuat pendidikan karakter dan akhlak di lingkungan sekolah.

Ia menilai, pendidikan di sekolah tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Pembentukan kepribadian, sikap saling menghormati, serta penanaman nilai-nilai moral juga harus menjadi perhatian utama.

Salah satu upaya yang diusulkan dalam memperkuat karakter peserta didik adalah dengan memasukkan pencak silat ke dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Ia mendorong agar olahraga bela diri tradisional tersebut ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib.

Sugiono mengungkapkan, gagasan tersebut telah dibicarakan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Ia berharap usulan itu dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Mendikdasmen, sejak kami jadi Ketua Umum IPSI yang baru, kami juga ingin memasukkan pencak silat sebagai kurikulum wajib ekstrakulikuler," jelasnya.

Sugiono menekankan, gagasan menjadikan pencak silat sebagai kegiatan wajib di sekolah bukanlah ide yang baru disampaikan. Ia mengaku telah memperjuangkan usulan tersebut sejak mulai menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) pada 2023.

Menurutnya, pencak silat tidak semata-mata mengajarkan kemampuan bela diri. Olahraga tradisional Indonesia itu juga mengandung nilai-nilai kedisiplinan, pengendalian diri, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap sesama.