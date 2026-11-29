JawaPos.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah berharap keadilan bagi Silva Nur Intania Putri, 17, dapat ditegakkan seadil-adilnya.

Menurut Said Abdullah, peristiwa yang dialami siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang itu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di Indonesia.

Tragedi yang menimpa Silva tidak bisa sekadar dipandang sebagai persoalan kenakalan remaja. Peristiwa tersebut justru memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar, mulai dari lingkungan keluarga, budaya pendidikan, hingga sistem pengawasan dan perlindungan anak.

“Kenakalan remaja, perudungan, dan perilaku menyimpang lainnya cerminan persoalan hilir dari masalah masalah di hulu, yakni masalah struktural dan budaya,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (29/11).

Said menilai sistem pendidikan di Indonesia selama ini masih terlalu berorientasi pada pencapaian akademik. Sekolah cenderung mendorong peserta didik meraih prestasi setinggi mungkin, tetapi terkadang kurang memberikan perhatian seimbang terhadap pembentukan karakter dan budi pekerti.

Padahal, menurut Ketua Banggar DPR RI tersebut, kecerdasan akademik tidak akan memberikan makna optimal apabila tidak diimbangi dengan perilaku dan akhlak yang baik. Ia menyayangkan mulai terkikisnya nilai kesopanan, kepedulian, kasih sayang, serta kebiasaan saling membantu di lingkungan pendidikan.

“Budaya kesopanan, saling mengasihi, dan membantu sama lain terkikis. Banyak sekolah abai atas hal ini demi mengejar peringkat akademik,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti lemahnya pengawasan sekolah terhadap berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan peserta didik. Masih banyak sekolah yang tidak mengetahui adanya siswa yang terlibat dalam kelompok geng, tawuran, hingga percobaan penyalahgunaan zat psikotropika.

Lebih memprihatinkan lagi, kata Said, terdapat sekolah yang justru berupaya menutupi kasus perundungan ketika peristiwa tersebut terjadi. Langkah itu dilakukan demi menjaga reputasi institusi pendidikan agar tidak tercoreng. Padahal, setiap sekolah semestinya memiliki prosedur penanganan yang jelas dan berpihak pada keselamatan anak.

Karena itu, Said meminta seluruh kepala daerah, terutama yang berasal dari PDI Perjuangan, memastikan sekolah-sekolah di wilayah masing-masing memiliki langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan kekerasan di kalangan pelajar.

“Saya minta semua kepala daerah, terutama dari PDI Perjuangan untuk memastikan sekolah- sekolah di daerahnya antisipatif terhadap berbagai tindakan menyimpang; terlibat geng remaja, perudungan, psikotropika, dan kegiatan menyimpang lainnya,” ujar Said.

Ia menegaskan, sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Fungsi pendidikan tidak boleh hanya diukur dari capaian nilai maupun prestasi akademik, tetapi juga dari keberhasilan membentuk karakter serta budi pekerti peserta didik.

Selain lingkungan sekolah, Said mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak. Menurutnya, orang tua harus memberikan perhatian yang cukup sekaligus menjadi teladan dalam membangun karakter dan perilaku anak sejak dini.

“Saya juga berharap setiap keluarga untuk memberi perhatian pada anak-anaknya. Bapak dan Ibu di keluarga harus bisa jadi teladan baik buat anak- anaknya. Keluarga adalah kekuatan inti dari pembentukan karakter anak,” urainya.

Said berpandangan, munculnya perilaku menyimpang pada anak dapat menjadi sinyal adanya persoalan dalam lingkungan keluarga yang perlu segera ditangani. Untuk itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap Polres guna melakukan intervensi dan pendampingan hingga tingkat keluarga.

Ke depan, ia mendorong pemerintah bersama jajaran kepolisian di setiap wilayah untuk memperkuat peran Unit PPA. Setiap laporan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, harus diproses secara profesional dan adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak yang terlibat.

“Berpijak dari kasus Silva, jangan sampai masyarakat malah menuntut keadilan dengan jalannya sendiri,” jelasnya.

Untuk mendukung kinerja tersebut, Said juga menyatakan dukungan terhadap peningkatan anggaran Unit PPA di setiap Polres. Dengan dukungan anggaran yang memadai, unit tersebut diharapkan memiliki kemampuan operasional lebih kuat dalam menangani pengaduan, melakukan pendampingan korban, serta mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak.

Tak hanya penguatan kelembagaan, Said turut mendorong pembaruan regulasi perlindungan anak. Ia mendukung revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016. Menurutnya, aturan tersebut perlu diperkuat sebagai regulasi khusus atau lex specialis, dengan memperhatikan keterkaitannya dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Lebih lanjut, Said menyebut terdapat sejumlah substansi yang perlu dikaji secara lebih mendalam dalam pembaruan undang-undang tersebut. Di antaranya, penegasan definisi dan batasan usia anak, pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, serta penanganan anak yang terlibat dalam tindak kekerasan berat maupun pembunuhan berencana.

Selain itu, ia menilai perlu ada pengaturan lebih komprehensif mengenai keterlibatan anak dalam aktivitas media sosial dan perlindungan mereka dari berbagai ancaman di ruang siber. Aspek pencegahan, pemulihan korban, serta pembagian tanggung jawab antara sekolah dan orang tua juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan aturan baru.