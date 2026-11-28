JawaPos.com - Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa menyelenggarakan Student Political Bootcamp bertajuk Wapres Wannabe, Siap Jadi Wapres? pada Sabtu (28/11). Dalam kegiatan tersebut sebanyak 150 pelajar yang tergabung dalam OSIS se-Jabodetabek terlibat secara langsung.

Kegiatan itu diselenggarakan sebagai ruang edukasi politik untuk generasi muda. Sehingga mereka bisa lebih mengenal demokrasi, pemerintahan, dan kepemimpinan sejak dini.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan (Tomkur) menyampaikan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, mereka perlu diajak untuk berkenalan dengan dunia politik.

”Nasib bangsa dan negara ini ada di tangan kalian semua. Maka, sejak dini, sejak masih duduk di bangku sekolah, kalian harus mulai mengenal politik,” kata Tomkur di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

Menurut Tomkur, generasi muda harus punya kesadaran dan pemahaman politik. Sehingga mereka tidak mudah antipati terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Dengan mengenal politik lebih awal, anak muda bisa memahami bagaimana politik bekerja dan bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan.

”Jangan anti politik. Semakin dini kita mengenal politik, tentu semakin tahu bagaimana politik sebenarnya. Kami berharap melalui bootcamp ini kalian mulai tumbuh menjadi generasi yang kritis dan peduli terhadap masa depan bangsa,” terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DKN Garda Bangsa Kaisar Abu Hanifah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga dilatarbelakangi keprihatinan terhadap degradasi nilai-nilai politik. Politik yang sejatinya merupakan jalan perubahan dengan cita-cita luhur, tidak jarang dipersepsikan buruk akibat perilaku politik yang menyimpang, termasuk praktik politik dinasti.

”Kami ingin mendudukkan kembali politik dan tata kelola pemerintahan sesuai porsinya. Politik yang awalnya menjadi jalan perubahan dengan nilai-nilai luhur dan agung, tiba-tiba mengalami degradasi nilai. Politik dianggap buruk, kotor, dan tidak menyenangkan karena perilaku-perilaku yang menyimpang,” jelasnya.

Kaisar mengatakan, politik harus dikembalikan pada khitahnya sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat dan menghadirkan perubahan. Karena itu, pihaknya mengajak generasi muda mengambil peran, bukan sekadar menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

”Kami ingin mengembalikan makna politik ke asalnya,” ucap Kaisar menegaskan.

Lebih lanjut, dIa menambahkan, pelajar dipilih karena memiliki potensi kejernihan berpikir dan keberanian untuk melihat persoalan bangsa secara lebih objektif. Generasi muda diharapkan mampu membawa perspektif baru yang belum terkontaminasi kepentingan politik praktis.

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”Khususnya para pelajar, masih memiliki kejernihan batin dalam melihat persoalan bangsanya. Dari sinilah harapan untuk melahirkan pemimpin masa depan bisa kita mulai,” ujarnya.

Salah satu sesi dalam kegiatan tersebut adalah membagi 150 peserta dalam sejumlah fraksi untuk mengikuti simulasi dinamika politik dan pemerintahan. Lima fraksi yang dibentuk yakni Fraksi Partai Soto Nusantara (PSN), Fraksi Partai Singkong Berdaulat (PSB), Fraksi Partai Cendol Bahagia (PCB), Fraksi Partai Sambal Merdeka (PSM), dan Fraksi Partai Kacang Demokrasi (PKD).