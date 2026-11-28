Tewasnya Silva Harus Diusut Tuntas, Sahroni Ingatkan Tidak Boleh Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
ilustrasi perundungan. (Allkpop by naver)
JawaPos.com - Kasus tewasnya Silva Nur Intania Putri, 17, siswi SMAN 7 Kota Malang, Jawa Timur akibat perundungan harus diusut tuntas. Tidak boleh ada intervensi dan perlakukan khusus untuk para pelaku.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pihak kepolisian harus bekerja dengan profesional. Pasalnya kasus ini sudah menjadi sorotan publik Indonesia.
“Polisi harus segera melakukan tindakan tegas para pelaku bullying yang menyebabkan korban meninggal. Ini dipantau seluruh masyarakat Indonesia, polisi jangan main-main," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (28/11).
Dia mengingatkan agar tidak ada perlakuan khusus kepada pelaku. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
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"Jangan coba-coba ada intervensi atau perlakuan khusus. Harus objektif dan tegas, karena ini sudah sadis. Dan Komisi III akan awasi jalannya kasus ini,” tegasnya.
Baginya, para pelaku harus dijatuhi hukuman setimpal. Meskipun status mereka anak di bawah umur, tidak bisa menghapuskan hukuman bila terbukti melanggar pidana.
“Saya juga minta kepolisian dan seluruh penegak hukum terkait, bisa betul-betul memberikaj keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Sekalipun pelakunya masih anak masih di bawah umur, harus tetap dihukum tegas dan berat. Karena perbuatan mereka merupakan kejahatan berat,” pungkasnya.
Dalam perkara ini, keempat pelaku masing-masing CAN, 16, SP 16, IDH 17, dan WRLI, 16 telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengungkapkan telah mendapatkan laporan dari ibu almarhumah SN tentang adanya dua video lain berisi dugaan tindak kekerasan yang diterima oleh korban, sebelum terjadinya tindak penganiayaan, pada Rabu (25/11).
Dari satu dari dua rekaman video yang dia terima, Dekananto menyampaikan, salah satu ABH diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.
"Salah satu dari video itu ada (ABH) yang saat ini kami tahan dan juga pelaku lain, ini akan kami ungkap betul dan proses sehingga dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap kejadian-kejadian sebelumnya di mana masih ada pelaku lain," ujar dia.
Dia juga menegaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan keempat ABH merupakan perbuatan yang direncanakan hingga menyebabkan SN meninggal dunia. "Sehingga saya akan memproses secara tegas," ucapnya.
Atas perbuatannya keempat remaja putri dijerat menggunakan Pasal 80 ayat (1), (2), (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.
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