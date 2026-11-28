JawaPos.com - Kasus tewasnya Silva Nur Intania Putri, 17, siswi SMAN 7 Kota Malang, Jawa Timur akibat perundungan harus diusut tuntas. Tidak boleh ada intervensi dan perlakukan khusus untuk para pelaku.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pihak kepolisian harus bekerja dengan profesional. Pasalnya kasus ini sudah menjadi sorotan publik Indonesia.

“Polisi harus segera melakukan tindakan tegas para pelaku bullying yang menyebabkan korban meninggal. Ini dipantau seluruh masyarakat Indonesia, polisi jangan main-main," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (28/11).

Dia mengingatkan agar tidak ada perlakuan khusus kepada pelaku. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Jangan coba-coba ada intervensi atau perlakuan khusus. Harus objektif dan tegas, karena ini sudah sadis. Dan Komisi III akan awasi jalannya kasus ini,” tegasnya.

Baginya, para pelaku harus dijatuhi hukuman setimpal. Meskipun status mereka anak di bawah umur, tidak bisa menghapuskan hukuman bila terbukti melanggar pidana.

“Saya juga minta kepolisian dan seluruh penegak hukum terkait, bisa betul-betul memberikaj keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Sekalipun pelakunya masih anak masih di bawah umur, harus tetap dihukum tegas dan berat. Karena perbuatan mereka merupakan kejahatan berat,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, keempat pelaku masing-masing CAN, 16, SP 16, IDH 17, dan WRLI, 16 telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengungkapkan telah mendapatkan laporan dari ibu almarhumah SN tentang adanya dua video lain berisi dugaan tindak kekerasan yang diterima oleh korban, sebelum terjadinya tindak penganiayaan, pada Rabu (25/11).