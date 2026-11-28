JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta kepada kelompok santri dan pesantren agar lebih berani terjun mengembangkan wirausaha dan ekonomi digital. Mereka dianggap memiliki modal sosial yang bagus untuk dimanfaatkan menjadi peluang usaha.

Cucun menyampaikan, pada masa seperti sekarang semua kalangan dituntut melakukan inovasi. Jika tidak maka akan tertinggal jauh dari para kompetitor. Dia mencontohkan nasib yang dialami perusahaan besar seperti Nokia, BlackBerry, hingga Bata.

“Pesantren pun sama. Banyak lembaga yang jaya bertahun-tahun, tetapi kini mengalami penurunan bahkan hilang dari peredaran. Salah satu kuncinya ada pada kemampuan berinovasi,” ujar Cucun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/11).

Ia juga menyoroti perubahan lanskap dunia kerja akibat perkembangan teknologi. Mengutip proyeksi World Economic Forum (WEF), periode 2025–2030 diperkirakan akan menghadirkan 170 juta pekerjaan baru secara global, sementara sekitar 92 juta pekerjaan lama berpotensi tergeser akibat perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan otomatisasi.

Ada perubahan tersebut harus dimanfaatkan oleh kelompok santri sebagai peluang baru. Mereka dianggap memiliki modal lebih karena selama di pesantren mendapat gemblengan pembentukan karakter.

Para santri juga terbiasa menghadapi keadaan sulit dan terbatas. Saat ini rasio wirausaha di Indonesia masih berkisar 3,29 persen. Angka ini masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat.

Padahal, menurutnya, ekosistem pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kekuatan jaringan sosial dan kebutuhan ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.

“Orang NU itu banyak berkumpul, banyak kegiatan, dan memiliki jaringan yang luas. Pemilik Sarung BHS, misalnya, mampu melihat satu kebutuhan masyarakat, yaitu sarung, kemudian mengembangkannya menjadi usaha yang besar. Artinya, peluang bisnis bisa dimulai dari kebutuhan yang dekat dengan kehidupan kita,” ungkapnya.

Cucun membagikan pengalaman pribadinya dalam merintis usaha setelah menyelesaikan pendidikan pesantren. Ia mengawali perjalanan bisnis dari perdagangan handuk dengan modal yang diperoleh dari mertuanya. Usaha tersebut kemudian berkembang hingga mampu memiliki ruko di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Perjalanan itu, tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi masa sulit ketika usahanya hampir terpuruk dan kesulitan memenuhi kewajiban cicilan. Namun, nilai-nilai yang diperolehnya selama menempuh pendidikan pesantren menjadi salah satu bekal untuk bertahan dan kembali membangun usaha.

Selain kemampuan berinovasi dan mengelola bisnis, Kang Cucun menekankan pentingnya menjaga nilai spiritualitas dalam berwirausaha. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian sosial, salah satunya melalui sedekah dan berbagi kepada sesama.