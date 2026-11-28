JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh meminta kasus meninggalnya siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang, Jawa Timur, Silva Nur Intania Putri diusut secara serius. Peristiwa ini tidak boleh hanya dianggap tindakan perundungan atau bullying.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa ini mengatakan, tindakan para pelaku sudah mengarah kepada pengeroyokan. Korban pun mendapat banyak kekerasan fisik sebelum meninggal.

“Jangan reduksi kasus Silva hanya sebagai bullying. Kita sedang bicara tentang seorang anak yang kehilangan nyawanya akibat rangkaian kekerasan. Jika terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, maka dugaan pengeroyokan ini harus diusut secara serius. Jangan sampai istilah bullying justru membuat kekerasan fisik yang dialami korban menjadi seolah-olah persoalan biasa,” kata Ninik sapaan akrab Nihayatul, Sabtu (28/11).

Baginya, kekerasa kepada anak tidak boleh hanya dianggap konflik pertemanan atau kenakalan remaja. Segala bentuk kekerasan kepada anak tidak dibenarkan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengungkap tuntas perkara ini. Mulai dari motif, peran para pelaku, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.

“Penanganannya jangan berhenti pada siapa yang melakukan tindakan kekerasan secara langsung. Harus diungkap seluruh rangkaian peristiwanya. Siapa yang terlibat, siapa yang mengetahui, bagaimana kekerasan itu bisa terjadi, dan apakah ada pembiaran. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Kita membutuhkan kejelasan, bukan sekadar penjelasan yang menenangkan publik,” ujarnya.

Lebih jauh, Ninik mengingatkan bahwa kasus Silva juga membuka pertanyaan serius tentang sejauh mana sekolah dan lingkungan pendidikan telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi peserta didik.

Menurutnya, sekolah tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik, sementara keamanan dan keselamatan anak belum menjadi perhatian utama. Sistem pencegahan kekerasan harus bekerja sebelum ada korban, bukan baru bergerak setelah sebuah peristiwa menjadi sorotan publik.

“Kita perlu mengevaluasi apakah sistem pengawasan berjalan, apakah saluran pengaduan benar-benar berfungsi, dan apakah setiap indikasi perundungan maupun kekerasan ditindaklanjuti. Jangan sampai tanda-tanda kekerasan diabaikan sampai akhirnya terlambat dan nyawa anak menjadi taruhannya,” kata Ninik.

Berkaca dari peristiwa ini, negara juga perlu memperkuat perlindungan terhadap anak. Mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan laporan, hingga pendampingan terhadap korban dan keluarga.

“Jangan pernah menganggap bullying sebagai tradisi, apalagi menganggap kekerasan sebagai cara anak-anak mendewasakan diri. Kita terlalu sering menganggap ejekan sebagai candaan, intimidasi sebagai kenakalan, dan kekerasan sebagai konflik biasa," tandasnya.