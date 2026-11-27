JawaPos.com – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) resmi memberhentikan Ulta Levenia dari jabatan Tenaga Profesional. Pemberhentian tersebut berlaku mulai 1 November 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Bakom RI Nomor 19 Tahun 2026.

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyampaikan, keputusan pemberhentian tersebut telah ditetapkan secara resmi melalui keputusan pimpinan lembaga. Dengan demikian, Ulta Levenia tidak lagi memiliki kedudukan maupun hubungan kelembagaan dengan Bakom RI.

"Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026, Sdri. Ulta Levenia telah resmi diberhentikan dari jabatan Tenaga Profesional pada Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), terhitung mulai tanggal 1 November 2026," kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11).

Syahganda menegaskan, sejak keputusan tersebut berlaku, Ulta Levenia sudah tidak lagi menjadi bagian dari Bakom RI. Status tersebut sekaligus menandai berakhirnya keterikatan yang bersangkutan dengan lembaga komunikasi pemerintah tersebut.

"Yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Bakom RI, dan tidak memiliki keterikatan dalam bentuk apapun dengan Bakom RI," tegas Syahganda.

Lebih lanjut, Bakom RI menekankan bahwa segala tindakan maupun aktivitas yang dilakukan Ulta Levenia bukan menjadi tanggung jawab institusi.

Penegasan itu mencakup berbagai bentuk pernyataan, perjanjian, hingga aktivitas lain yang dilakukan secara pribadi oleh yang bersangkutan.

"Segala bentuk tindak tanduk, pernyataan, perjanjian, maupun aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Sdri. Ulta Levenia, sudah tidak menjadi tanggung jawab Bakom RI," pungkasnya.