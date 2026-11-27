JawaPos.com - Anggota DPR RI, M. Hasanuddin Wahid meminta Polri memberikan keadilan kepada keluarga korban meninggalnya siswi SMA berusia 17 tahun di Kota Malang, Jawa Timur. Meski terduga pelaku pengeroyokan masih berstatus di bawah umur, proses penegakan hukum harus tetap berjalan.

Hasanuddin meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, pemda perlu memperkuat sistem pencegahan kekerasan dan perundungan terhadap anak.

Peristiwa ini dianggap menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Keluarga korban pun sangat kehilangan setelah korban dinyatakan meninggal.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada orang tua yang siap kehilangan anaknya dengan cara seperti ini. Kita harus memastikan keluarga korban mendapatkan keadilan dan kejadian serupa tidak kembali menimpa anak-anak kita,” ujar Cak Udin, Jumat (27/11).

Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang membuat korban meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Lavalette, tetapi dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah korban kemudian menjalani autopsi di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. Polresta Malang Kota telah meningkatkan status hukum empat remaja yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

Polri perlu menangani kasus ini secara profesional. Hak keluarga korban tidak boleh diabaikan meskipun pelakunya anak di bawah umur.

“Perlindungan hukum terhadap anak harus tetap berjalan, tetapi hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan juga tidak boleh diabaikan. Kita perlu memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai,” kata Cak Udin.

Sekretaris Jenderal DPP PKB itu meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah di Malang Raya mengevaluasi sistem deteksi dini dan penanganan kekerasan serta perundungan terhadap pelajar. Menurutnya, upaya pencegahan tidak boleh berhenti pada pemasangan poster, deklarasi antiperundungan, maupun kegiatan sosialisasi yang bersifat seremonial.

Terlebih, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Regulasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang mampu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

“Jangan sampai anak-anak yang mengalami perundungan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Jangan pula mereka takut melapor karena khawatir diintimidasi atau justru disalahkan. Setiap sekolah harus memiliki saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, dan setiap laporan harus benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.