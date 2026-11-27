JawaPos.com – Dukungan terhadap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono untuk menjadi Wakil Presiden sisa masa jabatan periode 2024–2029 terus bermunculan.

Setelah sejumlah partai, di antaranya NasDem dan PAN memberikan dukungan, kini dukungan secara terbuka disampaikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Paguyuban Keluarga Besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma).

Ketua Umum DPP Pujakesuma Eko Sopianto mengatakan, dukungan itu merupakan sikap resmi organisasi. Keputusan tersebut didasarkan pada kedekatan historis dan kultural Sugiono dengan keluarga besar Pujakesuma, serta pengalaman pengabdiannya di sejumlah bidang.

Eko menjelaskan, Sugiono memiliki keterkaitan historis dengan komunitas Pujakesuma di wilayah Aceh Tengah. Sugiono diketahui lahir di Takengon, Aceh Tengah. Sementara itu, ayahnya, H. Sugeng, disebut merupakan salah satu tokoh komunitas Pujakesuma di daerah tersebut.

Latar belakang keluarga dan hubungan kultural itu menjadi salah satu pertimbangan keluarga besar Pujakesuma dalam memberikan dukungan. Selain itu, pengalaman Sugiono di lingkungan militer, legislatif, hingga eksekutif juga dinilai menjadi modal penting untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan.

"Kami percaya Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengusulkan nama-nama calon Wakil Presiden. Kami berharap Sugiono dapat memperoleh kepercayaan MPR RI untuk mengemban amanah tersebut," kata Eko kepada wartawan, Jumat (27/11).

Eko menegaskan, dukungan organisasi yang dipimpinnya tidak hanya berangkat dari kesamaan latar belakang maupun kedekatan budaya. Pujakesuma juga memiliki harapan agar kepemimpinan nasional ke depan mampu menjaga persatuan dan stabilitas pemerintahan.

Menurutnya, kesinambungan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.

Di sisi lain, Eko memastikan Pujakesuma menghormati seluruh tahapan dan aturan ketatanegaraan yang berlaku. Organisasi tersebut memahami bahwa penentuan Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan merupakan kewenangan MPR RI sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

"Kami menghormati proses yang sedang berjalan di MPR RI. Harapan kami, keputusan yang diambil nantinya benar-benar mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Gerindra Klaim NasDem-PAN Dukung Sugiono jadi Wapres RI

Partai Gerindra mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) untuk Presiden Prabowo Subianto mulai menguat. Sejauh ini, Fraksi Partai NasDem dan PAN diklaim telah menyatakan dukungan secara bulat kepada Sugiono.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan, dukungan NasDem bahkan telah disertai instruksi langsung dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Seluruh kader NasDem diminta mendukung Sugiono sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk saat ini secara bulat Fraksi Partai NasDem, dan itu sudah ada instruksi dari Pak Surya Paloh semua kader NasDem diperintahkan untuk mendukung Pak Sugiono," ungkap Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Selain NasDem, Bahtra Banong menyebut PAN juga telah menyampaikan dukungan kepada Sugiono.

"Terus kemudian saya mendapatkan informasi ya bahwa PAN juga sudah memberikan dukungannya secara bulat untuk mendukung Pak Sugiono," ujarnya.

Di luar kedua partai tersebut, Gerindra masih melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai lain di parlemen untuk mendapatkan dukungan.

Ia menyebut, pimpinan Gerindra tengah menjalin pembicaraan dengan PKB, PKS, dan Partai Golkar untuk mendukung Sugiono.