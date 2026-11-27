JawaPos.com - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tengah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi maupun keabsahan dokumen kedua kandidat telah memenuhi ketentuan sebelum mengikuti pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR RI, pada Jumat (11/12) mendatang.

Sekretaris Fraksi PKB MPR RI sekaligus anggota Tim Verifikasi Berkas Cawapres, Chusnunia Chalim, menegaskan setiap dokumen yang diserahkan kedua calon akan diperiksa secara cermat. Langkah itu penting untuk mengantisipasi munculnya persoalan administratif setelah proses pemilihan berlangsung.

"Kita pastikan seluruh berkas telah benar dan sesuai ketentuan jangan sampai ada persoalan lagi di kemudian hari,” kata Chusnunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan, proses pemeriksaan juga melibatkan kementerian terkait untuk memastikan keabsahan ijazah pendidikan kedua kandidat. Dokumen pendidikan Sugiono, yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara, diverifikasi melalui Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, pemeriksaan ijazah Andi Amran Sulaiman dilakukan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pelibatan instansi terkait tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan dokumen yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Chusnunia menilai, berbagai persoalan administratif yang pernah muncul dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi. Karena itu, MPR tidak ingin mengabaikan satu pun aspek dalam pemeriksaan dokumen kedua kandidat yang diajukan Presiden Prabowo.

Menurut dia, verifikasi tidak hanya menyangkut latar belakang pendidikan, tetapi juga mencakup persyaratan kewarganegaraan, kesehatan, hingga kemungkinan adanya persoalan hukum yang dapat memengaruhi kelayakan calon.

"Jangan sampai tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi pendidikan, kewarganegaraan, kesehatan, hingga potensi persoalan hukum agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," tegasnya.

Saat ini, Tim Verifikasi MPR masih meneliti kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kebenaran faktual dokumen persyaratan Amran dan Sugiono sebagai calon wakil presiden untuk mengisi jabatan hingga akhir masa jabatan 2024–2029.