JawaPos.com - Calon Wakil Presiden sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan soal isu ketidaksesuaian administrasi verifikasi pada ijazah SMA yang ditemukan oleh tim kelompok kerja (pokja) MPR RI.

Dalam temuan MPR RI, terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam ijazah tersebut, yakni "Amran" saja, sementara saat ini namanya adalah Andi Amran Sulaiman.

Amran mengatakan, perbedaan itu terjadi karena adanya dua masa ujian saat dirinya menjalani pendidikan di SMA Negeri 5 Bone, Sulawesi.

"Perbedaan nama dan tahun, sudah selesai. Jadi ada Ebtanas dan ada apa namanya, ijazah ujian akhir," kata Amran di Jakarta, Jumat (27/11).

Kendati demikian, lanjutnya, persoalan perbedaan nama itu saat ini sudah dipastikan selesai. Tim verifikasi faktual dari MPR RI juga diklaim Amran, memastikan kalau ijazahnya sudah sesuai dan sah.

"Itu sudah selesai. Jadi itu selesai di MPR kemarin yang jawab jangan saya. Biarkan guru SMA datang, kemudian perguruan tinggi yang jawab. Biarkan keterbukaan, keadilan, dan tidak ada intervensi," kata dia.

"Makanya kami tidak ikut-ikut. Kalau dikatakan sudah, kan sudah sah, sudah benar, ya alhamdulillah. Apa keputusan tim dari MPR, kami ikut," tukas Amran.

Sebelumnya, Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden Pokja I MPR RI menemukan perbedaan penulisan nama Andi Amran Sulaiman pada ijazah SMA dengan dokumen yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam ijazah SMA yang diperiksa tim verifikasi, nama yang tercantum adalah Amran. Sementara dalam dokumen yang diterima MPR dari Presiden, nama bakal calon wakil presiden tersebut tertulis Andi Amran Sulaiman.

Pada Kamis (26/11), Ketua Tim Verifikasi MPR, Habiburokhman memastikan dokumen pendidikan tersebut tetap dinyatakan sah.

Hal itu didasarkan adanya penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Makassar yang mengesahkan perubahan nama "Amran" menjadi "Andi Amran Sulaiman".

Perbedaan identitas tersebut terungkap ketika Tim Verifikasi Cawapres MPR melakukan pemeriksaan faktual di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (25/11).

Dalam agenda tersebut, tim turut menghadirkan sejumlah pihak dari daerah asal Amran untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Mereka di antaranya Kepala SMA Negeri 5 Bone Andi Harbin Nur dan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Nadjamuddin.

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