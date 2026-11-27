JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo Subianto menyatakan perang melawan narkoba untuk melindungi anak-anak dan generasi muda bangsa Indonesia.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Syahganda mengatakan bagi Presiden Prabowo ancaman narkoba bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan ancaman serius yang dapat merusak generasi sekaligus melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sejak dahulu narkoba sudah dipakai kekuatan asing sebagai instrumen untuk menghancurkan sebuah negara, dulu ada ‘perang candu’. Presiden sudah menyatakan perang melawan narkoba," ujar Syahganda.

Komitmen tersebut berjalan seiring dengan tiga mandat utama yang sejak awal kepemimpinannya diberikan Presiden kepada jajaran Polri, yakni memberantas narkoba, penyelundupan, dan perjudian daring.

Komitmen itu dapat terlihat saat pada Kamis (26/11), Presiden Prabowo bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memusnahkan barang bukti 601,7 ton narkoba di Mabes Polri, Jakarta.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberantasan peredaran narkotika sekaligus memastikan negara hadir melindungi masyarakat dari ancaman yang menyasar berbagai lapisan.

Syahganda melanjutkan, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum.

Perang terhadap narkotika juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, terutama dalam melindungi anak-anak dan generasi muda dari pengaruh serta peredaran narkoba.

"Kami memastikan Bakom RI ikut terdepan bersama Polri mengkampanyekan ini di semua lapisan masyarakat. Narkoba merusak generasi dan mengancam kedaulatan negeri," kata Syahganda.

Sebelumnya, Polri berhasil menyita 601,7 ton narkoba sepanjang periode November 2025 sampai November 2026 dan dimusnahkan di hadapan Presiden Prabowo.

Barang bukti yang dimusnahkan Polri senilai sekitar Rp 61,69 triliun itu merupakan hasil pengungkapan Polri dan BNN dalam 56.203 kasus, dengan 73.913 tersangka.

Narkotika yang dimusnahkan antara lain 557,42 ton ganja, 11,25 ton sabu, 3,45 ton ketamin, 3,2 ton gas tertawa (N2O), 83,1 juta butir obat keras, dan 3,07 juta butir ekstasi.

Menurut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, pengungkapan tersebut mencegah penyalahgunaan narkoba yang berpotensi berdampak pada 356,4 juta jiwa. Upaya itu juga diperkirakan menghemat biaya rehabilitasi negara hingga sekitar Rp 285 triliun.

Baca Juga:Prabowo Klaim Kasus Keracunan MBG Berkurang Sejak Pergantian Kapolri