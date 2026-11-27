JawaPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Andi Amran Sulaiman buka suara mengenai langkah sejumlah partai politik yang memberikan dukungan kepada Cawapres Sugiono.

Selain Partai Gerindra, Sugiono juga disebut mendapat dukungan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan NasDem.

Amran mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada takdir Tuhan, terkait pencalonannya sebagai wakil presiden.

“Saya ikut pada takdirku. Yang kedua, kami menjadi menteri saja sudah bersyukur. Yang ketiga, dicalonkan oleh Bapak Presiden itu luar biasa syukurnya. Dari titik ini saja kami syukuri apa yang Allah berikan dan kepercayaan Bapak Presiden,” ujar Amran saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/11).

Amran menegaskan, dirinya tidak ingin larut dalam dinamika politik ataupun melakukan manuver untuk mengejar jabatan.

Ia berkomitmen tetap loyal dan tegak lurus kepada Presiden, serta menghormati setiap keputusan yang diambil sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kami dipercaya jadi menterinya, dan kami berjanji loyal, tegak lurus pada beliau. Apa pun keputusan beliau dan keputusan DPR, itu yang terbaik untuk negara. Kami enggak pakai menggerilya macam-macam,” tegasnya.

Di sisi lain, Amran mengatakan, fokus utamanya saat ini adalah memastikan program pertanian berjalan dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Menurutnya, persoalan pangan merupakan urusan mendasar yang tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Kami kan bukan orang partai. Kami selalu masih bahas pertanian karena saya Menteri Pertanian bertanggung jawab. Makan itu tidak bisa ditunda. Jangan sampai kita larut pada persoalan lain, padahal persoalan pokok kita tidak selesaikan. Jadi kita fokus di pangan. Makan ini enggak bisa ditunda satu hari, dua hari,” jelasnya.

Dalam evaluasi kinerja akhir tahun, Amran mengungkapkan realisasi belanja Kementerian Pertanian (Kementan) telah mencapai lebih dari 90 persen.

Ia mengapresiasi jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Kementan yang dinilai telah bekerja solid dalam mendukung pelaksanaan program strategis pertanian.

Di sektor tanaman pangan, percepatan tanam padi menjadi salah satu prioritas utama kementeriannya.

Mentan Amran menyebut luas tanam harian yang sebelumnya sekitar 10 ribu hektare kini meningkat menjadi sekitar 70 ribu hektare per hari atau naik tujuh kali lipat setelah dilakukan akselerasi program.

Baca Juga:Denny Indrayana Yakin Persoalan Ijazah SMA Amran Telah Selesai Lewat Putusan PN Makassar sejak 2022

“Sekarang sudah musim hujan, kami pantau harian tanamannya, terutama tanaman padi. Tadi mencapai harian 70 ribu hektare per hari, yang awalnya dulu 10 ribu. Setelah kami melakukan akselerasi, naik tujuh kali lipat,” ungkapnya.

Selain mempercepat produksi, pemerintah juga menjaga ketersediaan beras nasional. Mentan Amran menyampaikan stok beras pemerintah saat ini berada di kisaran 4,5 juta ton.

Ia juga menegaskan Indonesia telah menjalani dua tahun tanpa impor beras medium dan berupaya mempertahankan kondisi tersebut ke depan.