JawaPos.com – Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah menyebut latar belakang pengunduran diri Gibran berbeda dengan era saat Mohammad Hatta, atau Bung Hatta meninggalkan jabatan wakil presiden.

Karena itu, ia menyebut proses pemilihan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka menjadi peristiwa baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

“Kita pernah mengalami mundurnya Bung Hatta dari kursi wakil presiden, tetapi alasan pengunduran diri Mas Gibran tidak sama dengan Bung Hatta. Inilah untuk kali pertama, MPR melakukan pemilihan wakil presiden di tengah masa jabatan. Peristiwa ini menjadi kejadian baru dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata Basarah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan, pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 telah diterima secara resmi oleh MPR RI.

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Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kekosongan jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, lanjut Basarah, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menentukan wakil presiden yang akan mengisi jabatan hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.

Proses pengisian jabatan itu berlanjut setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada MPR RI pada 23 November 2026. Surat tersebut berisi usulan dua nama yang akan diproses sebagai calon wakil presiden.

Prabowo mengusulkan nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Menindaklanjuti surat presiden, MPR membentuk dua tim berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR RI.

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Kedua tim tersebut terdiri atas tim ad hoc dan Tim Verifikasi yang memiliki tugas berbeda dalam tahapan pemilihan.

Basarah menerangkan, tim MPR datang ke beberapa instansi pemerintah dalam rangka melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen kedua cawapres.

Di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), KPK, hingga Polri .

Tim verifikasi bertanggung jawab memeriksa persyaratan administrasi dan faktual terkait data persyaratan masing-masing calon wakil presiden.

“Kami hanya memiliki tujuh hari kerja untuk menyelesaikan verifikasi syarat pencalonan wapres. Karena itu, kami berterima kasih kepada Mendagri dan jajaran yang sudah menerima kami, meskipun pemberitahuannya disampaikan secara mendadak,” jelas Basarah.

Dia menambahkan, keterbatasan waktu membuat proses pemeriksaan dokumen kedua kandidat harus dilakukan secara cermat sekaligus sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Tim verifikasi akan menentukan status kelayakan dokumen dua cawapres, pada Senin (30/11).

Dalam forum tersebut, setiap dokumen yang telah melalui proses verifikasi faktual akan ditentukan statusnya, yakni memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Hingga saat ini, sejumlah dokumen penting kedua calon, mulai dari aspek kewarganegaraan, kependudukan, hingga ijazah, telah dinyatakan sah secara hukum.

Hasil tim verifikasi nantinya menjadi salah satu dasar bagi rapat gabungan pimpinan MPR dalam menentukan kelanjutan proses pencalonan Amran dan Sugiono.