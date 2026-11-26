JawaPos.com - Perbedaan penulisan nama dalam ijazah SMA Andi Amran Sulaiman dipastikan tidak menjadi persoalan dalam tahapan verifikasi calon wakil presiden (cawapres) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketua Tim Verifikasi MPR, Habiburokhman memastikan dokumen pendidikan tersebut tetap dinyatakan sah. Hal itu didasarkan adanya penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Makassar yang mengesahkan perubahan nama "Amran" menjadi "Andi Amran Sulaiman".

Perbedaan identitas tersebut terungkap ketika Tim Verifikasi Cawapres MPR melakukan pemeriksaan faktual di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (25/11).

Dalam agenda tersebut, tim turut menghadirkan sejumlah pihak dari daerah asal Amran untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikannya. Mereka di antaranya Kepala SMA Negeri 5 Bone Andi Harbin Nur dan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Nadjamuddin.

"Faktanya ternyata setelah ditelusuri ada penetapan pengadilan ya soal perubahan nama itu dari Amran menjadi pada akhirnya Andi Amran Sulaiman lewat pengadilan tahun 2022. Sehingga secara faktual dapat disimpulkan ini adalah orang yang sama," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Menurut Habiburokhman, perbedaan juga terlihat pada penandatanganan ijazah yang tertulis 1988. Namun, terdapat tulisan bahwa pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dilakukan pada 1987.

Meski demikian, perbedaan penulisan itu tidak menjadi persoalan. Sebab, pelaksanaan Ebtanas berdasarkan Dinas Pendidikan setempat dilaksanakan pada Desember 1987 dan dinyatakan lulus pada Mei 1988.

"Jadi, Ebtanas-nya, Evaluasi Belajar Tahap Akhir itu dilaksanakan berdasarkan surat tanggal apa bulan Desember tahun '87, lulusnya ya itu apa namanya di bulan Mei tahun '88," bebernya.

Habiburokhman menambahkan, temuan tersebut tidak menjadi persoalan. Sebab, pihaknya telah melakukan penelusuran atas temuan pada ijazah milik Amran tersebut.