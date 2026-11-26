JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengklaim kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan sejak era kepemimpinan Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (26/11).

"Saya dapat laporan begitu begitu Kapolri (Suyudi) beraksi keracunan MBG juga sangat berkurang," kata Prabowo.

Prabowo bahkan melontarkan dugaan adanya pihak yang sengaja meracuni makanan dalam program tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud maupun bukti yang mendasari dugaan tersebut.

"Jangan-jangan yang meracun ya itu-itu juga," ujarnya yang disambut sorak hadirin.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kritik terhadap pemerintah yang ramai disampaikan melalui media sosial. Dia menduga sebagian kritik tersebut berasal dari pendengung atau buzzer.

"Kita dimaki-maki, di sosmed. Enggak tahunya sosmednya buzzer semua itu. Begitu ada Kapolri baru (Suyudi), buzzernya hilang semua," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, pemerintah tetap berupaya menyelamatkan uang negara dari praktik korupsi agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Karena itu bantulah saya menghabiskan koruptor-koruptor itu. Kita mau selamatkan uang uang rakyat kita," tegasnya.

Di hadapan para guru, Prabowo juga menyampaikan pesan agar tenaga pendidik terus meningkatkan kemampuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.