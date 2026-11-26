JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan proses keanggotaan penuh Indonesia dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang bergabung sebagai anggota penuh organisasi tersebut pada 2028.

Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Jakarta, Kamis (26/11).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat proses aksesi Indonesia ke dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan standar kebijakan ekonomi dan tata kelola maju tersebut.

Proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD telah dimulai sejak aksesi resmi diluncurkan pada Februari 2024. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani tahapan menuju keanggotaan penuh OECD.

Prabowo menilai, keanggotaan OECD tidak semestinya hanya dipandang sebagai pencapaian diplomasi atau pengakuan internasional. Lebih dari itu, proses aksesi diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan kebijakan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mempercepat proses aksesi, pemerintah juga meminta penguatan dukungan teknis dari OECD, terutama dalam menuntaskan penilaian terhadap sejumlah komite yang masih tersisa. Beberapa agenda yang menjadi perhatian antara lain penyusunan aturan pidana mengenai penyuapan pejabat publik asing agar sesuai dengan Konvensi Anti-Suap OECD.

Selain itu, pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Statistik dapat diselesaikan pada 2027. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan OECD sehingga target keanggotaan penuh pada 2028 dapat terealisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Pelaksana Tim Nasional Percepatan Aksesi Indonesia ke OECD.

Airlangga mengatakan, keterlibatan langsung Presiden dalam proses aksesi menunjukkan kuatnya dukungan politik pemerintah terhadap agenda strategis tersebut. Terlebih, Indonesia saat ini telah memasuki tahapan penilaian teknis yang membutuhkan koordinasi intensif antarkementerian dan lembaga.

“Proses aksesi OECD merupakan agenda strategis nasional yang mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan aksesi berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan agenda transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, keberhasilan Indonesia menjadi anggota OECD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah. Dukungan berbagai elemen masyarakat juga diperlukan agar reformasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Karena itu, Tim Nasional OECD terus memperluas komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain asosiasi dunia usaha, serikat pekerja, akademisi, lembaga riset, kelompok pemikir atau think tank, hingga organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah juga berkomitmen membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik selama proses Technical Review berlangsung. Keterlibatan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat daya saing dan produktivitas nasional.

Sementara itu, masukan dari serikat pekerja, akademisi, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk memastikan reformasi kebijakan tetap berkelanjutan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

Ke depan, pemerintah akan terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor, menyelaraskan regulasi, serta memperkuat komunikasi dengan seluruh komite OECD dan pemangku kepentingan di dalam negeri. Pemerintah optimistis target keanggotaan penuh pada 2028 dapat tercapai dan memberikan dampak nyata sebelum berakhirnya periode RPJMN 2025–2029.