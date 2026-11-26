JawaPos.com - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) mendorong pembenahan sistem politik nasional untuk memperkuat peran perempuan dalam demokrasi. Perempuan dinilai tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu), tetapi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan dan menentukan arah kebijakan publik.

Presiden KPPI Hindun Anisah menekankan, ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen perlu dimaknai sebagai langkah awal memperbesar pengaruh perempuan dalam politik. Menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut tidak boleh hanya dipenuhi untuk kepentingan administratif pencalonan.

"Jangan sampai perempuan hanya dibutuhkan ketika partai politik menyusun daftar calon legislatif, tetapi setelah itu tidak diberikan ruang yang cukup untuk memimpin dan mengambil keputusan. Keterwakilan harus berbanding lurus dengan kekuasaan dan pengaruh perempuan dalam menentukan kebijakan," kata Hindun dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/11).

Hindun menilai, masih terdapat persoalan mendasar dalam sistem politik nasional yang menyebabkan perempuan belum memperoleh kesempatan setara untuk berkiprah dan menduduki posisi strategis. Oleh karena itu, KPPI memandang perlu adanya reformasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik.

Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat membuat kebijakan afirmasi perempuan berjalan lebih optimal. Upaya itu perlu mencakup seluruh tahapan politik, mulai dari proses rekrutmen dan pencalonan, peluang keterpilihan, hingga penempatan perempuan dalam jabatan strategis.

"Kuota 30 persen tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Kita membutuhkan keberpihakan yang nyata, sistem rekrutmen politik yang adil, penguatan kapasitas kader perempuan, serta komitmen partai politik untuk membuka ruang kepemimpinan yang lebih luas," ujarnya.

Persoalan representasi dan kepemimpinan perempuan tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Kongres VII KPPI. Mengangkat tema 'Meningkatkan Representasi, Memperkuat Kepemimpinan: Agenda Politik Perempuan untuk Indonesia', kongres ini menjadi forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan 2021–2026 sekaligus menentukan arah perjuangan dan kepemimpinan periode 2026–2031.

Kegiatan tersebut dijadwalkan diikuti lebih dari 300 peserta. Mereka terdiri atas delegasi 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) KPPI dari seluruh Indonesia, 32 mitra organisasi, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta jajaran pengurus KPPI.

Dalam lima tahun terakhir, tepatnya selama periode 2021–2026, KPPI telah melaksanakan sejumlah program untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik.

Pelaksanaan berbagai program itu turut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari kementerian dan lembaga negara, parlemen, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, partai politik, hingga organisasi perempuan.

Salah satu agenda strategis dalam Kongres VII KPPI adalah Dialog Nasional yang secara khusus membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Forum tersebut menghadirkan anggota Panja Komisi II DPR RI Dr. H. Muhammad Khozin, M.A.P. serta praktisi hukum dan kepemiluan Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H.

Dialog tersebut juga melibatkan sembilan perwakilan partai politik di parlemen. Mereka adalah Dr. Rieke Diah Pitaloka (PDIP), Dr. Hj. Novita Wijayanti (Gerindra), Dr. Karmila Sari (Golkar), Sondang Tarida Tampubolon (PAN), Dr. Hj. Ida Fauziyah (PKB), Annisa Pohan Yudhoyono (Demokrat), Dr. Hj. Netty Prasetyani (PKS), Dra. Hj. Lena Maryana Mukti (PPP), dan Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris (PAN).

Hindun menilai, kehadiran perwakilan dari berbagai partai politik menjadi bagian penting dalam membangun gerakan perempuan yang lebih kuat. Dia menegaskan, perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dan memperluas kepemimpinan perempuan harus melampaui kepentingan masing-masing partai.

"Perempuan politik boleh berbeda partai, berbeda pandangan, bahkan berbeda pilihan politik. Tetapi ketika berbicara tentang kesetaraan, perlindungan, dan kepemimpinan perempuan, kita harus bisa duduk bersama. Solidaritas perempuan harus lebih kuat daripada perbedaan politik," tuturnya.

Selain membahas reformasi regulasi, Kongres VII KPPI juga akan menyusun lima prioritas perjuangan politik perempuan. Agenda tersebut mencakup peningkatan keterwakilan perempuan, pengembangan kapasitas dan kepemimpinan, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif gender.

KPPI juga menempatkan perlindungan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, intimidasi, dan praktik politik uang sebagai agenda penting. Di samping itu, organisasi tersebut ingin memperkuat solidaritas perempuan politik lintas partai, generasi, dan wilayah.

Penguatan peran perempuan juga diarahkan pada sektor ekonomi. KPPI mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan koperasi, perluasan akses pembiayaan, serta pembukaan peluang ekonomi di daerah.

Menurut Hindun, kemandirian ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan perempuan memperkuat posisi dan daya tawarnya di ruang publik. Dengan dukungan ekonomi yang lebih baik, perempuan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Kongres VII KPPI nantinya ditargetkan menghasilkan sejumlah keputusan strategis, antara lain penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kebijakan serta program kerja organisasi periode 2026–2031, Rekomendasi Politik Perempuan, Agenda Politik Perempuan Indonesia, Roadmap Kepemimpinan Perempuan KPPI, hingga Resolusi Kongres VII.

Hindun berharap, penyelenggaraan kongres tidak hanya berorientasi pada evaluasi dan pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat gerakan perempuan politik agar semakin solid dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Yang kita perjuangkan bukan sekadar bertambahnya jumlah perempuan di parlemen, tetapi hadirnya perempuan yang mampu memimpin, memperjuangkan kepentingan masyarakat, menghasilkan kebijakan, dan ikut menentukan masa depan Indonesia," ujarnya.

KPPI pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong demokrasi yang inklusif, setara, dan berkeadilan. Seluruh perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan solidaritas demi memperluas peran perempuan dalam menentukan arah pembangunan bangsa.