JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) didukung menuntaskan kasus dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) minyak dan gas di Kota Bekasi periode 2009–2024. Kasus ini membuat kebocoran uang negara hingga Rp 2 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, kebocoran uang negara harus dihentikan. Sebab, kerugian yang ditimbulkan jumlahnya sangat besar.

“Yang paling memprihatinkan, dugaan praktik ini berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Bayangkan, selama satu setengah dekade negara berpotensi dirugikan hingga Rp 2 triliun," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (26/11).

Dia menuturkan, kasus ini sangat merugikan masyarakat luas. Sebab, kekayaan alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan malah disalahgunakan.

"Ini bukan sekadar angka besar, tetapi waktu yang sangat panjang ketika kekayaan negara seharusnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya minta Kejagung mengusut tuntas dan memastikan tidak ada lagi kebocoran yang terus berlangsung,” imbuhnya.

Kerugian hingga Rp 2 triliun bila dimanfaatkan secara benar bisa memberikan keuntungan besar bagi masyarakat.

“APBD jadi menanggung beban operasional terus menerus. Padahal potensi itu bisa menjadi modal besar untuk memperkuat berbagai layanan publik," jelasnya.

Atas dasar itu, sudah selayaknya Kejagung mengusut tuntas perkara ini. Seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawan hukum.