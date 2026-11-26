JawaPos.com - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menerima hasil tes pemeriksaan kesehatan dari pihak RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Kamis (26/11) sore. Hasil tes pemeriksaan terhadap dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) diserahkan langsung oleh Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI dr. Ichsan Firdaus.

Diketahui, dua kandidat cawapres yakni Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

"Alhamdulillah hasilnya sudah kita saksikan tadi, sudah diserahkan ke ketua tim verifikasi," kata dr. Ichsan Firdaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Hasil tes pemeriksaan kesehatan dua kandidat cawapres itu diterima secara langsung oleh Ketua Tim Verifikasi MPR Habiburokhman. Namun, hasil tersebut tidak diungkap kepublik dengan alasan kerahasiaan.

"Sesuai surat yang ditujukan kepada kami bahwa hasil yang diserahkan itu rahasia dan tertutup dalam amplop tertutup," ucapnya.

Ia menjelaskan, medical chekup terhadap Amran dan Sugiono meliputi 14 item pemeriksaan. Hal itu terdiri atas pemeriksaan kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hingga bebas narkoba.

"Nah, kami melakukan pemeriksaan secara teliti, sesuai prosedur, dan kami membawa 25 dokter spesialis subspesialis untuk pemeriksaannya," tuturnya.

Lebih lanjut, dr. Ichsan memastikan proses pemeriksaan kesehatan tersebut berjalan lancar. Ia juga menegaskan kedua kandidat cawapres mengikuti seluruh tahapan tes pemeriksaan tanpa ada yang terlewati.

"Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan sedikit lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Kenapa? Karena pada saat pemeriksaan, calon wakil presiden ini dua-duanya tidak berkenan untuk istirahat atau jeda dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan lain dan tidak ada antrean tentunya," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Verifikasi MPR Habiburokhman menyatakan hasil tes pemeriksaan akan menjadi salah satu syarat dua kandidat cawapres untuk mengikuti proses pemilihan pada sidang paripurna MPR.

MPR akan memberikan penilaian, apakah kedua calon Wapres RI memenuhi syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.