JawaPos.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan 5 intruksi kepada kader partai. Intruksi ini berkaitan dengan menghadapi ekonomi yang tidak menentu saat ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan 5 intruksi Megawati dalam Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Politik bertajuk “Membangun Keberanian Kepemimpinan dan Peran Strategis Anak Muda” di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (26/11).

Terdapat beberapa persoalan yang disorot. Mulai dari sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan hingga masih adanya satu juta sarjana yang menganggur. Lalu pelemahan nilai tukar rupiah, persoalan supremasi hukum, serta ketidakpastian arah perekonomian nasional.

“Tantangan kita ke depan tidak mudah, sangat-sangat sulit. Hari ini rupiah sudah mencapai rekor paling lemah, Rp18.390. Arah kehidupan ekonomi ke depan tidak membawa suatu kepastian. Pemerintah pun selayaknya siap dikritik terhadap program-program yang populis dengan menyerap anggaran yang begitu besar seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih,” kata Hasto.

Adapun 5 intruksi Megawati yakni menjaga soliditas partai. Seluruh kader diminta terus bergerak di tengah masyarakat untuk membangun harapan dan optimisme rakyat bahwa persoalan sesulit apa pun dapat diatasi apabila dihadapi bersama-sama.

Kedua, seluruh kader diperintahkan untuk turun ke bawah, hadir di tengah rakyat, dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat.

Ketiga, menyerap aspirasi rakyat dari akar rumput dan memperjuangkannya menjadi kebijakan konkret yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI.

Keempat, mengedepankan komunikasi politik yang berkeadaban. Hasto menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan dilarang menyebarkan berita bohong, memfitnah, maupun mendiskreditkan individu di ruang digital.

Kelima, mengedepankan semangat gotong royong dalam memikul beban bersama masyarakat, sebagaimana prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, PDIP terbuka terhadap berbagai kritik. Masukan yang didapat akan menjadi bahan koreksi partai.

“PDI Perjuangan adalah partai pembelajar. Karena itulah kita terbuka juga terhadap kritik. Kalau ada suara-suara kritis terhadap kita, maka kita dengarkan dan kemudian kita lakukan suatu langkah-langkah koreksi,” kata Hasto.