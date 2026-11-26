JawaPos.com - Partai Gerindra mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) untuk Presiden Prabowo Subianto mulai menguat.

Sejauh ini, Fraksi Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) diklaim telah menyatakan dukungan secara bulat kepada Sugiono.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan, dukungan NasDem bahkan telah disertai instruksi langsung dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Seluruh kader NasDem diminta mendukung Sugiono sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk saat ini secara bulat Fraksi Partai NasDem, dan itu sudah ada instruksi dari Pak Surya Paloh semua kader NasDem diperintahkan untuk mendukung Pak Sugiono," kata Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Selain NasDem, Bahtra Banong menyebut PAN juga telah menyampaikan dukungan kepada Sugiono.

"Terus kemudian saya mendapatkan informasi ya bahwa PAN juga sudah memberikan dukungannya secara bulat untuk mendukung Pak Sugiono," ujarnya.

Di luar kedua partai tersebut, Gerindra masih melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai lain di parlemen untuk mendapatkan dukungan.

Ia menyebut, pimpinan Gerindra tengah menjalin pembicaraan dengan PKB, PKS, dan Partai Golkar untuk mendukung Sugiono.

"Sekarang kami sedang, pimpinan kami sedang komunikasi juga dengan fraksi-fraksi lain termasuk PKB dan PKS dan juga Partai Golkar," tutur Bahtra.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menuturkan, upaya menggalang dukungan tersebut tidak terlepas dari keinginan Gerindra agar pemerintahan Prabowo bisa bekerja lebih cepat dan optimal.

Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sangat besar sehingga dibutuhkan sosok wakil presiden yang mampu mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

Karena itu, ia berharap seluruh program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil kerja pemerintahan Prabowo bisa lebih cepat dirasakan oleh publik.

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"Ekspektasi publik terhadap program-program pemerintah hari ini, agar semua program itu bisa berjalan lebih tepat sasaran, lebih maksimal dan kemanfaatan programnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat kita," jelasnya.

Bahtra juga menilai, Sugiono selaa ini juga memiliki kedekatan secara personal dengan Prabowo.

Menurut dia, hubungan kerja keduanya sudah terbangun sejak lama sehingga tidak membutuhkan proses adaptasi lagi apabila Sugiono dipercaya menjadi wakil presiden.

"Karena selama ini saya katakan bahwa lebih daripada separuh hidupnya (Sugiono) selama ini juga mendampingi Pak Prabowo dalam kerja-kerja untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara," ungkap Bahtra.

Selain kedekatan dan pengalaman bekerja bersama Prabowo, Bahtra menilai rekam jejak Sugiono di pemerintahan maupun politik menjadi modal penting.

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Sugiono diketahui pernah menjadi anggota DPR sebelum dipercaya mengisi sejumlah jabatan di pemerintahan.

Lebih lanjut, Bahtra juga menyinggung pengalaman Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri dan jabatan yang saat ini diembannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Pengalaman tersebut dinilai membuat Sugiono memiliki bekal yang cukup untuk mendampingi Prabowo menjalankan pemerintahan.

"Pak Sugiono sebelum di eksekutif beliau pernah di DPR, pernah Menlu dan sekarang menjabat sebagai Menteri PMK. Jadi kami menganggap bahwa Pak Sugionolah yang paling layak, yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo," pungkasnya.