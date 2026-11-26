JawaPos.com - Dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono telah selesai menjalani tes pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Keduanya disebut telah menjalani rangkaian 14 item pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter spesialis dan subspesialis di RS tersebut.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI dr. Ichsan Firdaus, memastikan kedua kandidat cawapres tidak mengalami kendala apapun selama rangkaian pemeriksaan kesehatan berlangsung.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada pemeriksaan yang terlewat meski keduanya selesai lebih awal dari estimasi waktu yang ditentukan sekitar pukul 15.00 WIB.

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Amran dan Sugiono selesai menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RSPAD Gatot Soebroto sekitar pukul 12.00 WIB. Keduanya saat ini telah meninggalkan Kompleks RSPAD untuk menjalani aktivitas lainnya.

"Tidak ada kendala sama sekali. Dalam hal ini lancar. Dua dari calon ini semuanya mengikuti tanpa hambatan, tanpa ada keluhan. Jadi pada saat pemeriksaan semuanya lancar. Dokter yang memeriksa pun cukup nyaman, tidak ada hambatan yang dalam pemeriksaan," kata Ichsan Firdaus saat memberikan keterangan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Ia menjelaskan, Amran dan Sugiono menjalani medical check up kurang lebih sebanyak 14 item pemeriksaan. Tes kesehatan itu dilakukan secara menyeluruh dari kepala hingga kaki.

"Total banyak sekali ya. Jadi, oh ya, 14 yang utama, yang besar ya, ada 14 item yang dilakukan. Itu mulai dari istilahnya dari ujung kepala ke ujung kaki. Seperti itu," ungkapnya.

Ia tak memungkiri bahwa kedua kandidat cawapres itu juga menjalani tes kejiwaan sebagai penunjang kesehatan.

Menurutnya, pihak dokter melakukan wawancara untuk memastikan kejiwaan dari masing-masing kandidat cawapres.

"Wawancara untuk menyimpulkan atau memeriksa dari kejiwaannya dari calon tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memastikan tidak ada pemeriksaan tambahan terhadap Amran dan Sugiono. Ia menekankan, hasil tes pemeriksaan kesehatan itu akan diserahkan RSPAD kepada tim verifikasi MPR RI.

"Tidak ada pemeriksaan tambahan, itu sudah lengkap," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.