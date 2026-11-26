JawaPos.com - Calon Wakil Presiden Sugiono selesai menjalani tes pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Ia mengaku tidak mengalami keluhan kesehatan apapun selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter, usai keluar ruangan medical center RSPAD sekitar pukul 12.12 WIB.

Sugiono mengakui bahwa tes pemeriksaan tersebut lebih cepat dari jadwal yang ditentukan sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyatakan, pemeriksaan yang tidak berjeda membuat medical chek up tersebut cepat selesai.

"Kalau tadi katanya di dalam, karena kita langsung dari ruangan ke ruangan ke ruangan ke ruangan, enggak pakai ngobrol-ngobrol, makanya cepat," kata Sugiono usai menjalani tes pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

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Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu juga memastikan tidak mengalami kendala selama proses pemeriksaan berlangsung. "Enggak ada keluhan. Enggak ada keluhan," ucap Sugiono.

Meski demikian, Sugiono menyatakan dirinya tidak mengetahui hasil dari medical check up tersebut.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan diserahkan pihak RSPAD kepada tim verifikasi MPR sebagai syarat pemilihan dan pelantikan calon wakil presiden (cawapres).

"Hasilnya nanti di-ini (diserahkan ke MPR) oleh dokter-dokternya. Jadi saya tidak dikasih tahu," jelasnya.

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Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.