JawaPos.com - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar rapat pleno hasil verifikasi faktual terhadap dua calon wakil presiden (cawapres) yakni, Andi Amran Sulaiman dan Sugiono pada Kamis (26/11) malam.

Ketua Tim Verifikasi MPR Habiburokhman mengatakan, kedua kandidat akan diberikan kesempatan tambahan selama empat hari apabila ditemukan dokumen atau persyaratan pencalonan yang belum terpenuhi.

Sebab, hasil verifikasi akan menentukan apakah masing-masing calon berstatus memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kalau tidak memenuhi syarat, nanti ada waktu empat hari tambahan bagi calon untuk melengkapi syarat tersebut," kata Habiburokhman saat meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan cawapres di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Namun, pemberian waktu tambahan tersebut tidak serta-merta membuat status calon yang sebelumnya dinyatakan TMS berubah menjadi MS.

Tim verifikasi MPR akan kembali mengevaluasi kelengkapan persyaratan setelah batas waktu perbaikan berakhir. "Kalau tidak memenuhi syarat juga, ya kita lihat nanti," tuturnya.

Di sisi lain, ia menegaskan pemantauan langsung tes pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemenuhan persyaratan pencalonan berjalan sesuai ketentuan.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur kewajiban calon wakil presiden melampirkan dokumen keterangan sehat secara jasmani dan rohani.

"Kali ini kami secara faktual harus mengikuti semua proses pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di Pasal 227 Undang- Undang Pemilu, bahwa calon wapres harus melampirkan dokumen yang menyatakan yang bersangkutan memenuhi kesehatan jasmani dan rohani," tegasnya.

Habiburokhman menambahkan, hasil pemeriksaan kesehatan ditargetkan sudah dapat diketahui pada Kamis malam.

Hasil tersebut selanjutnya menjadi bagian dari dokumen yang diperiksa dalam proses verifikasi keseluruhan persyaratan kedua kandidat.