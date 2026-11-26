JawaPos.com - Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Ekonomi dan Kemandirian Jamaah, Muhammad Lukman Edy menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk memenuhi target APBN 2026. Ia meminta pemerintah mengevaluasi strategi fiskal agar upaya meningkatkan pendapatan negara tidak justru menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

Lukman mempertanyakan potensi kekurangan penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang disebut mencapai Rp 514 triliun. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengintensifkan pemungutan pajak secara berlebihan hingga memicu keresahan publik.

"Saya meyakini satu prinsip sederhana: jika negara menjamin kesejahteraan, rakyat akan sukarela membayar pajak," kata Lukman Edy kepada wartawan, Kamis (26/11).

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Ia menjelaskan, persoalan penerimaan negara tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya pajak yang berhasil dihimpun. Pemerintah juga perlu membenahi sisi pengeluaran, mulai dari efektivitas belanja negara, ketepatan sasaran program, beban birokrasi, pembayaran bunga utang, hingga kemungkinan kebocoran anggaran.

Lukman juga menilai defisit APBN bukan sesuatu yang harus selalu dipandang negatif. Defisit masih dapat dibenarkan apabila diarahkan untuk membiayai kegiatan produktif dan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Sebaliknya, defisit menjadi tidak sehat jika hanya digunakan untuk menutupi persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan negara.

"Defisit sehat bila dialokasikan secara produktif, terukur, dan akuntabel. Defisit tidak sehat bila hanya menjadi cara untuk menunda masalah," ujarnya.

Selain itu, Lukman mempertanyakan tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Ia menyebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam mencapai Rp 241,9 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp 150,9 triliun serta sektor nonmigas Rp 91 triliun.

Menurut Lukman, besarnya potensi kekayaan alam Indonesia semestinya dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap penerimaan negara. Ia menilai masih terdapat persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan konsesi oleh pihak swasta yang dinilai perlu dievaluasi.

"Ini pertanyaan besar bagi bangsa ini. Mengapa negara yang kaya sumber daya alam, tetapi APBN-nya terus bergantung pada pajak rakyatnya yang belum sepenuhnya sejahtera?" tegasnya.

Meski mengkritisi strategi pemerintah, Lukman menegaskan bahwa pajak tetap menjadi kewajiban setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus berlandaskan keadilan, keterbukaan, serta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menekankan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak bisa dilepaskan dari manfaat yang mereka rasakan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah penerimaan negara dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan.

"Yang rakyat minta bukan keringanan semata. Yang rakyat minta adalah keadilan dan bukti bahwa uang mereka kembali untuk kemaslahatan," cetusnya.

Lukman turut mengingatkan bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, orientasi kebijakan APBN harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengejar angka penerimaan.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak cukup ditentukan oleh tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan kebijakan anggaran mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan mengoptimalkan kekayaan nasional untuk kepentingan bersama.