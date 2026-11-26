JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono untuk dicalonkan sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, partainya akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengusung Sugiono sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Habiburokhman menilai, Sugiono memiliki keunggulan karena sudah memahami karakter kepemimpinan dan pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Dengan kedekatan tersebut, Sugiono dinilai tidak membutuhkan waktu adaptasi apabila nantinya dipercaya mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Pada prinsipnya, kedua calon yang diajukan oleh Pak Prabowo ini sama-sama berkualitas. Namun konstitusi kita ya, hanya memungkinkan presiden didampingi satu orang wakil presiden," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

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Ia kemudian menjelaskan alasan Gerindra lebih mengunggulkan Sugiono dibandingkan kandidat lainnya, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Menurutnya, pemahaman Sugiono terhadap karakter Prabowo menjadi modal penting untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara optimal.

"Saudara Sugiono memiliki keunggulan ya, apa namanya, sebagai calon wakil presiden karena kami anggap lebih memahami gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Pak Prabowo. Sehingga bisa lebih maksimal membantu tugas-tugas kenegaraan Pak Prabowo ya. Tidak memerlukan waktu penyesuaian lagi," tegasnya.

Meski demikian, Habiburokhman tetap memberikan apresiasi terhadap kandidat lainnya, Andi Amran Sulaiman. Ia menilai Amran memiliki rekam jejak dan kinerja yang sangat baik selama memimpin Kementerian Pertanian.

Menurutnya, pengalaman Amran di sektor pertanian membuat posisi tersebut cukup sulit ditinggalkan. Bahkan, Gerindra menilai diperlukan pertimbangan matang apabila harus mencari sosok pengganti Amran sebagai Menteri Pertanian.

"Di sisi lain, kinerja Pak Andi Amran Sulaiman sebagai Mentan itu sangat bagus sekali dan akan sangat sulit sebetulnya mencari sosok pengganti beliau. Jadi jabatan sebagai Mentan adalah jabatan yang sangat strategis ya. Agak apa namanya, agak riskan kalau kita cari penggantinya ya, yang belum tentu kualitasnya sama dengan beliau," ujar dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengajak seluruh anggota MPR RI, baik dari unsur fraksi-fraksi DPR maupun kelompok DPD, untuk memberikan dukungan kepada Sugiono. Ia berharap proses penentuan wakil presiden pengganti dapat berlangsung melalui kesepakatan bersama tanpa harus melalui mekanisme pemungutan suara.

"Nah, kami ya, juga menyerukan kepada anggota MPR lain, apakah dari fraksi-fraksi di DPR, apakah dari kelompok anggota di DPD, juga untuk mendukung Saudara Sugiono ya. Sehingga kalau bisa nggak perlu voting, sebagaimana disampaikan Pak Jimly tadi ya, bisa secara aklamasi ya, memilih Pak Sugiono," tuturnya.

Ketua Komisi III DPR itu pun menegaskan, sikap Fraksi Gerindra di MPR RI sudah bulat. Seluruh anggota fraksi disebut telah menyepakati dukungan kepada Sugiono sebagai kandidat wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo.